Algérie: Lamamra et Shoukri insistent sur la coopération autour des questions d'intêret commun

Le Caire — Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra et son homologue égyptien, Sameh Shoukri ont mis en avant les profondes relations de coopération liant les deux pays dans divers domaines ainsi que la coordination commune autour des différentes questions d'intérêt commun.

Le chef de la diplomatie algérienne en visite en Egypte, a indiqué lors d'une conférence de presse animée conjointement avec son homologue égyptien, au terme de leur entretien, qu'il était porteur d'un message "d'amitié et de fraternité" de la part du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune au Président égyptien, Abdel-Fattah Al-Sissi.

Répondant à une question sur ses visites en Ethiopie et au Soudan avant d'arriver au Caire et la vision algérienne sur une éventuelle issue au conflit du méga-barrage de la Renaissance, le chef de la diplomatie a affirmé que l'Algérie croit que les relations entre les pays du delta du Nil, à savoir le Soudan, l'Egypte et l'Ethiopie, passent par une conjoncture -qu'elle qualifie- de "délicate".

Il a insisté au passage sur la nécessité d'aboutir à des solutions satisfaisantes à même de garantir les droits et devoirs de chaque partie pour consacrer la transparence absolue dans cette relation devant être établie sur des bases solides.

Le barrage de la renaissance est une «question mondiale» qui a été le thème d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU et abordé dans plusieurs tribunes de par son importance. Nous devons apporter des vues et des idées à ce sujet, a-t-il dit.

Le chef de la diplomatie algérienne a souligné la volonté constante de l'Algérie, dès lors que les conditions sont réunies, d'être une partie de la solution dans tous les dossiers majeurs qui intéressent nos frères. « Nous communiquons à notre direction les positions des frères dans les trois pays», a-t-il dit.

S'agissant des développements en Tunisie, M. Lamamra a indiqué que la situation qui prévaut dans ce pays frère est « une affaire interne. Nous respectons la souveraineté de la Tunisie et sommes solidaires avec le peuple tunisien frère ».

Pour ce qui est de la situation au Liban, il a précisé que l'Algérie faisait partie des dispositions prises par la Ligue arabe avec les frères au Liban, qui ont été sanctionnées par la signature de l'Accord de Taëf, ajoutant que des consultations sont en cours entre les composantes du peuple libanais pour la formation d'un gouvernement à même de conduire le pays vers un avenir meilleur.

Concernant les derniers développements de la situation en Libye et la tenue d'élections à la fin de l'année en cours, M. Lamamra a précisé que la scène libyenne enregistre un progrès par rapport aux épreuves endurées par le peuple libyen qui, a-t-il dit, a pris conscience que l'avenir de la Libye est entre les mains du peuple libyen et que les pays du voisinage ont une entière responsabilité vis-à-vis de la Libye.

De son côté, le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Shoukri a indiqué que l'Egypte et l'Algérie accordent une extrême importance à la situation en Libye, étant deux pays du voisinage direct de la Libye avec laquelle ils ont des liens historiques et fraternels.

De même, l'Egypte et l'Algérie partagent la même grande préoccupation concernant les pressions sur les Libyens, et nous œuvrons au rétablissement de la sécurité et de la stabilité en Libye au profit du peuple libyen, a-t-il ajouté.

Il a, en outre, fait état d'une coordination entre l'Egypte et l'Algérie autour de la situation en Libye, en sus de la sollicitation d'autres partenaires qui portent de l'intérêt à la question libyenne.

Le ministre égyptien des Affaires étrangères a fait savoir qu'il a tenu une séance de discussions bilatérales avec son homologue Lamamra, suivie d'une autre séance élargie aux délégations des deux pays, lors desquelles

les voies et moyens de consolidation des relations et les principales questions régionales et internationales d'intérêt commun ont été abordés.

M. Shoukri a indiqué qu'il a été convenu de poursuivre la concertation et les contacts, au mieux des intérêts de nos peuples et de la stabilité dans les deux régions arabe et africaine, ajoutant que le monde et la région font face à de grands défis, y compris ceux liés à la pandémie de Coronavirus qui a entravé la programmation de la maîtrise des perspectives.