Algérie: Lamamra reçu en audience par le président égyptien Abdelfattah Al-Sissi

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Ramtane Lamamra , a été reçu en audience dimanche matin par le Président Abdelfattah Al-Sissi, à qui il a transmis un message de son frère le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, portant sur les relations historiques de fraternité et de solidarité entre les deux pays.

L'audience a permis de mettre en relief l'attachement des dirigeants des deux pays à l'approfondissement du partenariat stratégique algéro-égyptien, ainsi que leur détermination commune à œuvrer de concert pour le rétablissement de la paix et de la stabilité dans leur voisinage immédiat et au-delà.

En outre, la situation dans le monde arabe et les perspectives d'insuffler une nouvelle dynamique aux mécanismes de l'action arabe commune dans le but de surmonter l'état actuel d'instabilité et de parvenir à un règlement juste et définitif de la question palestinienne ont été abordées à cette occasion.

Dans ce contexte, les deux parties entreprennent de travailler étroitement ensemble en vue de réunir les conditions politiques de succès du prochain sommet arabe devant se tenir en Algérie.

Les deux parties ont exprimé leur satisfaction quant aux étapes encourageantes franchies par les parties libyennes et ont réitéré leur engagement à soutenir les autorités dans la mise en œuvre du processus politique devant aboutir au succès des élections prévues le 24 décembre de cette année.

Dans cette perspective, l'Algérie et l'Egypte conjugueront leurs efforts avec ceux de tous les autres pays limitrophes de la Libye à l'occasion d'une réunion ministérielle, dont la tenue en Algérie est envisagée prochainement. Il a été convenu, en outre, de déployer une action concertée en vue de soutenir le processus de réconciliation en Libye.

Par ailleurs, le Ministre Lamamra a tenu une séance de travail avec le Secrétaire général de la Ligue des Etats Arabes, M. Ahmed Abul Gheit.

Les consultations ont porté sur la situation politique et sécuritaire dans le monde arabe, les efforts de règlement des crises et conflits qui affectent la stabilité de la région, ainsi que les perspectives de redynamisation de l'action arabe commune et la préparation des prochaines échéances, y compris le Sommet arabe devant avoir lieu en Algérie.

La nécessité de promouvoir le partenariat afro-arabe a été, également abordée au regard des enjeux et défis à la fois d'ordre régional et international auxquels les deux ensembles sont confrontés.