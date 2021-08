Madagascar: Semi-marathon / Sommets nationaux - Mampitraotse et Nathalie sacrés

Mampitraotse du COSPN s'est imposé à domicile.

Les championnats de Madagascar de semi-marathon 2021 se sont déroulés à Mahajanga, sous la chaleur de la Cité des Fleurs. Mampitraotse du COSPN s'est imposé à domicile chez les hommes. Nathalie Rasoanirina a devancé toutes ses rivales en s'offrant son premier titre national.

Sans surprise. Mampitraotse, évoluant à domicile, n'a pas tremblé face à ses adversaires. En menant la course en tête, l'athlète du Cospn Boeny a facilement remporté la victoire en signant un chrono de 1h 09mn 20sec. Dès le coup d'envoi de la course, il s'est détaché du peloton et est arrivé à garder cette distance jusqu'à la fin en patron incontestable. Au premier passage devant la Chambre de Commerce au bord de la mer après 18 km, il a réalisé un temps de 35 mn. « J'ai longuement préparé ce championnat. En évoluant à domicile, je connaissais le parcours et je me suis plus adapté au climat chaud de Mahajanga que les autres adversaires. La préparation a porté ses fruits », a fait savoir le champion de Madagascar. Hobilalaina Rivosoa, longtemps à la troisième place, finit deuxième en réalisant un temps de 1h 12min 40sec. Fidèle Haveloma complète le podium avec un temps de 1h 14mn 35sec.

Premier sacre. Chez les dames, Nathalie Rasoanirina du CAM Itasy a créé la surprise en surclassant les favorites de l'épreuve. Pour une première participation, elle s'est détachée de ses adversaires. Nathalie est créditée d'un chrono de 1h 45mn 50sec. « Je ne m'attendais pas à ce sacre. Gérer cette course n'était pas du tout facile surtout au vu du climat chaud », a expliqué la nouvelle reine du semi-marathon. La seconde place est revenue à Olivia Rabemihoatra du Cospn avec un chrono de 1h 47mn 12sec devant Emma Rasoalalainjanahary avec 1h 48mn 01sec. Avec ce sacre, Nathalie a déjoué tous les pronostics et est considérée comme une valeur sûre des courses longue distance.

Confirmation. En parallèle de ces championnats, une course de 5km a été organisée avec la participation des cadors. Au classement général, Soazara Randrianantenaina du COSFA a remporté la victoire chez les hommes en 15mn 51 sec et Marthe Ralisinirina du 3FB du côté des dames en 18mn 35 sec. « Les championnats nationaux se sont bien déroulés. Mampitraotse a encore justifié qu'on peut compter sur lui surtout aux prochains Jeux des Îles. Mais la surprise de ces championnats est la victoire de Nathalie qui est de bonne augure pour l'athlétisme féminin malgache. Nous remercions nos partenaires à savoir Star et Telma pour leur soutien durant ces sommets nationaux et pour ceux à venir », a conclu Norolalao Andriamahazo, présidente de la fédération malgache d'athlétisme.