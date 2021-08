Madagascar: Développement personnel - Yoga, fitness et gym mis en avant par Cathy Herrmann

Bien connue dans le monde du fitness et de la gym, Cathy Herrmann se lance dans le yoga et prévoit déjà plusieurs événements pour les prochains mois.

Une force de la nature ! C'est ainsi que les habitués de MCGYM considèrent Cathy Herrmann, bien connue dans le monde du sport en salle. La semaine dernière, celle-ci a présenté un programme de personal training, d'entretien et de développement personnel, avec un coaching personnalisé et la pratique de la méthode Chiapi. « Du côté d'Ambohimanga, nous avons initié des passionnés de la marche, à un parcours au grand air, sur deux matins par semaine. Comme la mode est aujourd'hui au yoga, nous proposons des cours de Yin et Vinyasa Yoga, ouverts à tous.

A la rentrée, nous prévoyons également de lancer des cours de Green Yoga destinés aux tous petits, aux enfants et adolescents (de 0 à 15 ans) », a communiqué le MCGYM, qui a également indiqué que des séances de yoga, de fitness et de gym sont organisées par Cathy Herrmann, durant cette période de vacances, chez NRGYM Ambatobe. Pour les abonnés, l'objectif est de recevoir une dose de bonne énergie. « Le pep's, elle l'a en elle. Mieux encore, elle le transmet divinement.

Le sport c'est sa vie et elle en a fait son métier. C'est sur Toliara qu'elle donnait, il y a plus de 10 ans, ses premières séances, avant de venir s'installer à Antananarivo. En 2015, elle fait le grand saut et lance sa première salle de sport sur Andraharo. En tant que « Les mills instructor », sa méthode s'inscrit dans la lignée des cours dits révolutionnaires alliant des sessions aussi énergisantes que dynamisantes ; et le tout en musique », a témoigné un de ses proches. Bref, malgré ses années dans le métier, Cathy Herrmann programme encore une série d'événements et de nouveautés qui s'enchaîneront durant les prochains mois.