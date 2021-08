Madagascar: Reprise des contaminations à l'extérieur de la Grande île

Madagascar peut se sentir actuellement chanceuse en comparaison à de nombreux pays dans le monde.

La Grande île est épargnée par le variant Delta et ne connaît aucune explosion des contaminations. Les territoires d'outremer français sont tous obligés de reconfiner et les hôpitaux voient affluer de nombreux malades atteints de la Covid-19. On ne peut que saluer l'attitude de nos autorités sanitaires qui sont d'une vigilance extrême et qui refusent l'ouverture des frontières aériennes malgaches malgré les demandes pressantes du secteur touristique. C'est l'organisation d'une nouvelle campagne de vaccination qui est la nouvelle priorité pour préserver nos concitoyens.

L'arrivée des doses de vaccin Jansen est presque passée inaperçue et pourtant, elle représente pour de nombreux Malgaches une planche de salut. L'opération « vaccination » est bel et bien sur les rails et une organisation est mise en place par le ministère de la Santé. Cette vaccination se fait avec une seule dose et son efficacité n'est pas sujette à caution. Des dizaines de millions d'Américains ont bénéficié d'une injection de ce vaccin et sont parfaitement immunisés. Il en est de même pour les ressortissants français et européens de la Grande île qui ont reçu leur dose de Johnson & Johnson.

Les Malgaches, qui avaient hésité à se rendre dans les centres de vaccination où le Covishield avait été administré au mois de juin, vont certainement se montrer plus confiants. La communication des responsables sera mieux faite. La situation sanitaire à Madagascar est plutôt rassurante si on se fie au bilan officiel publié ces derniers jours. A l'étranger, les contaminations reprennent de plus belle. C'est le cas notamment de la Martinique, de la Guadeloupe ou même près de chez nous à la Réunion. La Chine elle-même connaît une résurgence de l'épidémie. Madagascar est, pour le moment, protégée mais on ne peut jurer de rien et il faut rester sur nos gardes.