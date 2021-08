Madagascar: Diana / Championnat régional de basket - Les équipes représentantes de la Diana sont connues

En raison de la pandémie de Covid-19, les championnats régionaux de basket-ball ont été interrompus l'année dernière . Mais pour cette année, les compétions programmées pour la saison 2020-2021 sont maintenues et se sont terminées pendant le week-end avec quatre catégories masculines U16G, U18G, U20G et N1BH. Ils ont réuni au total seize équipes issues de trois districts et une préfecture.

Plus exactement, les matchs éliminatoires de chaque catégorie se sont joués du 24 au 31 juillet 2021 au gymnase couvert d'Antsiranana et sur le terrain Chicago Tanambao.

Les victoires dans les quatre catégories ont toutes été remportées par la ville hôte. Le club Cosmos Secren a fait coup double dans les deux catégories lors de cette finale. Le premier a été en catégorie U16 où il a défait le SEPA par 45 à 35. Le second a été un challenger car il a facilement battu VCA Diego sur le score de 56 à 38 dans U18, après sa victoire lors de la première rencontre en première journée (70-53).

Rappelons que seulement deux équipes qui ont participé dans cette catégorie. Il en est de même pour celle de l'U20 composée également de deux équipes adverses. L'équipe DCA d'Antsiranana, notamment la seule coachée par une femme, a assuré une belle prestation pendant la finale. Les gars de Fredette ont déjà gagné largement le premier match en battant la nosybéenne BCM par un score de 73 à 42.

La dernière finale de ces championnats régionaux a opposé l'As Chicago d'Antsiranana-II et l'ASE PFOI de la ville hôte. Ces formations sont le premier et deuxième du groupe après avoir écarté respectivement les Cosmos et BCM en demi-finale. Au terme d'un duel accroché, l'ASE PFOI a remporté la victoire après sa courte victoire face à L'As Chicago 78 à 77. Pourtant, cette dernière a effectué un parcours sans faute lors de la phase éliminatoire.

Le début de match a été très mouvementé avec une dominance de l'As Chicago. Les deux équipes ont réalisé un beau coude à coude par 39 à 35 au premier quart-temps, 59 à 54 au troisième quart-temps en faveur des joueurs d'Anivorano . Mais,lors du dernier quart temps, la formation de la PFOI, a su profiter la faiblesse de la défense de Chicago durant les deux intervalles de 5mn en faisant un pressing sur l'équipe adverse et par le biais des tirs de trois points fréquents marqués par le numéro 14 Stephano , artisan de sacre, classé meilleur joueur de la compétition. Fatigués, trois joueurs de l'As Chicago ont tous commis cinq fautes , et la situation a apparemment découragé les autres.

Les efforts de l'ASE PFOI ont produit des bons résultats jusqu'au dernier coup de sifflet de l'arbitre.

« Notre équipe n'a eu jamais de rencontre ou d'entrainement durant presque une année. Les joueurs se sont éparpillés partout et la faille se faisait sentir » a exprimé Dada , l'entraîneur de l'équipe battue ,reconnaissant la défaite.

Selon les explications du nouveau président de la lingue régionale Diana Ces quatre équipes championnes représenteront la lingue régionale de Diana au prochain championnat national.