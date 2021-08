Ile Maurice: Vaccinée au Sinopharm - Piqûre amère pour Rookmeenia, 75 ans

Les proches de cette habitante de Bois-Pignolet, Terre-Rouge, âgée de 75 ans, sont dans tous leurs états. Cela après que Rookmeenia Sawoo est rentrée chez elle vendredi, avec un canule à la main. Son calvaire a commencé depuis qu'elle a été vaccinée, selon son fils...

Ravi Sawoo est remonté contre le personnel de l'hôpital SSRN, depuis que sa mère est rentrée à la maison, vendredi après-midi. «Elle était hospitalisée depuis le 18 juillet, car elle ne pouvait plus marcher et elle a obtenu vendredi sa décharge. Elle est rentrée à bord d'une ambulance.» Mais là, la femme de ce dernier s'est aperçue que la vieille dame avait toujours un canule dans la main. «Au lieu de faire demi-tour pour remédier au problème, le personnel a soutenu qu'il ne peut rien faire. Zot inn dir ki si zot tir sa la, tro boukou disan pou alé...» La septuagénaire est alors rentrée chez elle et a passé la nuit avec 'la chose' toujours plantée dans sa main.

Le fils indique qu'il s'est, dans un premier temps, rendu au poste de police de Terre-Rouge le même soir pour porter plainte. «Mais on m'a fait comprendre que je devais le faire au poste de police de l'hôpital.» Ravi Sawoo est ainsi parti samedi matin et a porté plainte au poste de police de l'hôpital SSRN et à la direction de l'établissement hospitalier qui a écouté sa doléance. «J'ai rapporté le cas et j'ai obtenu un rendez-vous avec la direction pour lundi (NdlR, aujourd'hui) à 13 heures. On verra bien ce qui découlera de cette rencontre.»

Selon notre interlocuteur, le calvaire de sa mère a débuté depuis qu'elle a reçu sa dose de Sinopharm, le 8 juillet. Quelques jours après, elle a commencé à se sentir mal. «Alors que d'habitude, elle est une personne active, elle marche, elle effectue des tâches ménagères, elle est désormais handicapée. Elle a perdu l'usage de son pied droit. Elle est alitée.» Toujours selon le fils, aucune information claire n'a été donnée à la famille sur l'état de santé de Rookmeenia Sawoo, qui s'est détérioré. «Nous pensons que cela est dû au vaccin. Mé ziska ler, personn pa pe ka pav dir nanye lorla... » Il précise que sa mère ne souffrait d'acune autre complication de santé. «Li pa ti pe swiv okenn lezot tretman.»

À samedi après-midi, Ravi Sawoo avait une fois de plus sollicité le personnel de l'hôpital pour que l'aiguille soit retirée. Nous avons vainement essayé d'avoir la version du ministère de la Santé à ce sujet.