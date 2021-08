Afrique: Education/Covid-19 - Le financement mondial de l'éducation a manqué son objectif

« Le sommet mondial sur l'éducation ( Financer le GPE 2021-2025) » qui vient d'avoir lieu à Londres, au Royaume-Uni, a été un moment clé pendant lequel la communauté internationale s'est ralliée à la cause d'une éducation de qualité pour chaque enfant.

Ce sommet était co-présidé par le Premier ministre britannique, Boris Johnson, et le président kenyan, Uhuru Kenyatta. Mais cette rencontre a manqué d'un milliard de dollars son objectif de collecte de fonds.

A l'occasion du « sommet mondial sur l'éducation : Financer le GPE 2021-2025 », les leaders du monde entier ont pris des engagements sur 5 ans pour soutenir l'action du GPE et transformer les systèmes éducatifs de près de 90 pays et territoires. Les 4 objectifs à atteindre sont : relancer l'éducation, financer l'éducation pour avoir un impact ; réussir l'égalité des genres et réaliser l'effet multiplicateur. Quatre milliards de dollars devraient être mobilisés en faveur du Partenariat mondial pour l'éducation pour permettre à 175 millions d'enfants d'apprendre.

L'Union européenne (UE) et ses États membres, se sont engagés à consacrer 1,7 milliard d'euros. Environ 1,6 milliard d'élèves et de jeunes n'étaient pas scolarisés au plus fort de la pandémie de Covid-19, et des millions de personnes risquent de ne pas y retourner. En raison de la prolifération de l'apprentissage assisté par la technologie et à distance, la chef de l'Unicef, Henrietta Fore, a décrit la reprise après une pandémie comme « un moment unique dans une génération » pour atteindre les enfants non scolarisés et réduire un écart d'éducation que Covid-19 a mis à nu.

Les militants ont qualifié le manque à gagner d'un milliard de dollars de signe que le gouvernement britannique a « manqué son devoir de co-organisateur ». « C'est la première fois dans l'histoire que l'hôte d'un grand sommet sur le financement de l'éducation a simultanément réduit son financement global pour l'éducation mondiale », a déclaré Rose Caldwell de Plan iInternational UK. Un constat qualifié de « troublant » par la société civile, étant donné que le Royaume-Uni accueille également le sommet sur le climat COP26, d'une importance cruciale, en novembre.

« L'éducation est ce qui se rapproche le plus d'une solution miracle pour résoudre une multitude de problèmes auxquels le monde est confronté, des inégalités de genre au changement climatique ; et c'est aussi l'un des moyens les plus sûrs de remettre les économies de nos pays sur pied. Veiller à ce que tous les enfants - et en particulier les filles - puissent recevoir l'éducation qu'ils méritent est l'investissement le plus intelligent que nous puissions faire pour nous assurer de mieux reconstruire après la pandémie », a déclaré Boris Johnson.

Les États-Unis ont promis 305 millions de dollars au GPE - malgré les appels de plusieurs législateurs pour un engagement de 1 milliard de dollars sur cinq ans. En plus des 4 milliards de dollars promis par les donateurs, qui s'inscrivent dans la déclaration du président kenyan Uhuru Kenyatta en faveur du financement de l'éducation, 19 chefs d'État et de gouvernement se sont engagés à consacrer au moins 20 % de leurs budgets nationaux à l'éducation. Ces engagements constituent un rempart essentiel contre les pertes d'apprentissage résultant de l'impact économique de la Covid-19.

« C'est le seul moyen de tenir notre promesse envers nos enfants et d'assurer leur avenir, grâce à une éducation inclusive et de qualité », a déclaré le président kenyan. « Le sommet mondial sur l'éducation a permis de placer l'éducation en tête de l'agenda international et de rappeler le rôle essentiel de l'éducation dans la lutte contre la pauvreté, la prévention du changement climatique et l'amélioration des résultats en matière de santé », a déclaré Julia Gillard, présidente du Conseil d'administration du GPE et ancienne Première ministre d'Australie.