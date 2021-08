Ile Maurice: L'Association of Urban Authorities discute de problèmes urgents avec le VPM Husnoo

communiqué de presse

Le Vice-premier ministre, ministre des Collectivités locales, de la Gestion des Catastrophes et des Risques, Dr Mohammad Anwar Husnoo, a rencontré aujourd'hui des représentants de l'Association of Urban Authorities (AUA), au siège de son ministère à Port Louis. L'objectif était de discuter de divers problèmes urgents auxquels sont actuellement confrontées les autorités urbaines.

Dans une déclaration à l'issue de la réunion, le VPM Husnoo a fait ressortir qu'il a eu un aperçu des différents problèmes rencontrés par les autorités urbaines, alors que le comité de l'AUA est composé de nouveaux membres depuis les deux dernières semaines. Il a précisé qu'une réunion semblable se tiendra prochainement avec des représentants des conseils de district.

S'exprimant sur certaines des questions soulevées lors de la réunion, le VPM a souligné que l'une d'entre elles concerne des maraîchers qui n'ont pas travaillé lors des deux derniers confinements, en 2020 et 2021, et qui ont fait des demandes d'exemption de loyer pour lesdites périodes. Ces demandes ont été approuvées par les autorités concernées, malgré quelques malentendus au début, a-t-il observé.

D'autres questions abordées, a déclaré le VPM, concernent : le financement nécessaire à des fins d'embellissement ; le nettoyage des rivières ; et les problèmes encourus par les autorités et les habitants lors des inondations, qui seront récurrents à l'avenir en raison du réchauffement climatique. A ce titre, a indiqué Dr Husnoo, les discussions ont porté sur les mesures qui peuvent être entreprises dès à présent pour faire face au problème des inondations.

Par ailleurs, le Vice-premier ministre a fait remarquer que le financement des activités sportives et socioculturelles était également à l'ordre du jour. Il a rappelé que le budget alloué à ces activités a été réduit l'année dernière en raison de la pandémie de COVID-19 et que les solutions nécessaires devront être élaborées pour que ces activités puissent être menées à bien comme c'était le cas avant la pandémie. Toutes ces questions seront désormais abordées avec le ministère des Finances, de la Planification et du Développement économiques, afin de trouver le financement nécessaire pour aider les autorités urbaines, a conclu le Dr Husnoo.

Pour sa part, le nouveau président de l'AUA et lord maire, M. Mahfooz Moussa Cader Saïb, a déclaré que la rencontre avec le VPM Husnoo a été cordiale et que les représentants de l'AUA ont eu l'occasion de présenter leurs doléances. Il a souligné que l'AUA a fait des représentations, entre autres, pour des équipements supplémentaires et des fonds pour que les routes soient réasphaltées.

Il a également soutenu que l'une des priorités est de maintenir la propreté dans toutes les villes et que Mauri Facilities Management Co Ltd offre déjà une main-d'œuvre supplémentaire aux autorités urbaines pour les aider dans l'exercice de nettoyage. Les discussions, a-t-il ajouté, ont également porté sur la fourniture des poubelles appropriées pour la collecte des déchets.