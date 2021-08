Ile Maurice: Le conducteur de la BMW qui a percuté un sergent arrêté

Une opération policière montée dans la soirée du dimanche 1er août à Moka a permis d'arrêter Jean Stebane Mistrin, 31 ans relativement à un accident survenu aux petites heures du samedi 31 juillet sur la route Royale à Moka.

Une BMW ne s'était pas arrêtée, alors que le sergent Sumputh effectuait un contrôle routier à cet endroit. Kevin Steeven Murthen, un mécanicien de 27 ans et habitant Plaisance, Rose-Hill qui a été mis en cause dans cette affaire comme étant le conducteur a été appréhendé peu après. Il a avoué les faits qui sont reprochés. La voiture n'avait pas d'assurance et ni de déclaration. Les deux suspects qui ont été placés en détention seront traduits devant le tribunal de Moka ce lundi matin pour tentatative d'assassinat.

Le samedi 31 juillet, il était peu avant 2 heures du matin. Le sergent Sumputh avec deux autres policiers étaient en poste sur la route Royale, Moka non loin de Mahatma Gandhi Institute pour un contrôle routier. Une voiture de couleur noire qui roulait à vive allure venant de Réduit et roulait en direction du rond-point de Telfair, Moka, ne s'est pas arrêtée. Le véhicule devait percuter le sergent Sumputh. Ce dernier a été évacué à bord d'une ambulance du Service d'Aide Médicale d'Urgence et il a été admis en salle.

Immédiatement après la Police Information and Operations' Room a été alertée, de même que tous les postes de police de la division est. Des barrages routiers ont été installés pour retrouver le véhicule suspect. Des policiers ont été mobilisés et des vérifications devaient être effectuées dans des garages.

Dans la soirée du dimanche 1er août sur la base de certaines informations, des policiers du poste de police de Moka, la Criminal Investigation Division (CID) de Moka et une équipe de la Major Crime Investigation Team se sont rendus à Railway Road, Moka, et ont procédé à l'arrestation de Stebane Mistrin. Il a avoué qu'il voyageait était à bord de la BMW de couleur noire que conduisait Kevin Murthen aux petites heures du samedi 31 juillet. Ce véhicule a-t-il dit n'avait ni d'assurance, ni déclaration de la National Transport Authority. Une fouille effectuée à son domicile n'a rien donné.

Peu après ce suspect a mené cette équipe de policiers à Plaisance, Rose-Hill où Kevin Murthen a été arrêté. Ce dernier a avoué sa culpabilité d'avoir percuté un sergent de police pour n'être pas arrêté à un contrôle routier. Il devait confier aux policiers qu'il roulait cette BMW avec de fausses plaques d'immatriculation. La voiture qui était dans son garage avait le pare-brise avant endommagé, de même que les parechocs avant et arrière. La voiture a été transportée au bureau de la CID pour le besoin de l'enquête. Il a indiqué aux policiers un terrain en friche à proximité de l'école du gouvernement où auraient débarrassées les fausses plaques. Des recherches effectuées à cet endroit n'ont rien donné.

Les deux suspects ont été conduits au bureau de la CID pour y être interrogés. Après quoi, Kevin Murthen a été placé en détention au poste de police de Flacq. Stebane Mistrin a lui passé la nuit en cellule du poste de police de Quartier-Militaire.

Des poursuites pour tentative d'assassinat seront intentées relativement à cette affaire.