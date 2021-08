Sénégal: Covid-19 / Bilan du week-end - 34 décès, 76 cas graves, 1757 nouvelles contaminations

Dans son bilan quotidien sur l'évolution de l'épidémie au Sénégal, le ministère de la Santé et de l'Action Sociale a annoncé ce weekend 34 décès supplémentaires liés à la covid-19, 76 cas graves admis en réanimation, 1757 nouvelles infections et 825 guéris. La région de Dakar reste l'épicentre de l'épidémie.

Pour hier, dimanche 1er août, le communiqué a fait état de 14 décès, 76 cas graves admis en réanimation, 443 guéris et 712 nouvelles contaminations au coronavirus sur 3543 tests effectués, soit un taux de positivité de 20,10%. Il s'agit de 88 cas contacts et de 624 cas issus de la transmission communautaire.

Sur ce, la région de Dakar en a enregistré 307 dont 170 dans le département de Dakar, 78 à Rufisque, 40 à Pikine, 13 à Keur Massar et 6 pour le département de Guédiawaye. Pour les autres localités, 52 cas communautaires ont été enregistrés à Touba, 26 à Saint-Louis, 24 à Ziguinchor, 22 à Mbour, 21 à Thiès, 17 à Kaolack, 15 à Coki, Popeunguine et Pout, 11 à Tivavouane, 9 à Bignona, 8 à Kaffrine et Sokone, 5 à Diourbel, Kolda, Diouloulou, Fatick, Maka Coulibantang et Mboro, 3 à Bambey, Dahra, Diakhao, Matam, Passy, Pire, Tamba, 2 à Dagana, Dioffior, Nioro, Pété et Thilogne, 1 à Linguère, Oussouye et Saraya.

Pour le samedi 31 juillet, les autorités sanitaires ont signalé 20 décès, 382 patients guéris et 1045 nouveaux cas de co vid-19 sur 3788 tests réalisés. Soit un taux de positivité de 27,59%. Ils sont constitués de 106 cas contact et de 939 cas issus de la transmission communautaire avec 619 pour la région de Dakar répartis entre : 306 pour le département de Dakar, 110 pour Guédiawaye, 105 pour Rufisque, 89 pour Pikine et 9 pour Keur Massar.

Les 320 autres infections sont réparties entre : 63 à Saint-Louis, 46 à Thiès, 23 à Mbour, 18 à Dahra et Touba, 14 à Kaolack, 13 à Sokone, 9 à Kolda, 8 à Diourbel, Pété et Thionk-Essyl, 7 à Fatick, 6 à Louga et Popeunguine, 5 à Gossas, 4 à Bignona, Darou-Mousty, Matam, Passy et Richard-Toll, 3 à Foundiougne, Sakal et Sédhiou, 2 à Dioffior, Guinguinéo, Khombole, Koungheul et Thilogne, 1 à Dagana, Kanel, Kédougou, Malem Hodar et Thiadiaye.

A ce jour, depuis l'apparition de l'épidémie au mois de mars 2020, 63002 cas ont déclaré positifs dont 47579 guéris, 1367 décédés, et donc 14055 sous traitement.

Selon le ministère de la Santé et de l'Action sociale, le samedi 31 juillet 2021, 27358 personnes ont été vaccinées, portant le nombre total à 833868.