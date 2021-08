Afrique: Interconnexion des bourses africaines des valeurs mobilieres - La plateforme unique lancée

Le marché financier africain s'inscrit dans la dynamique de vivre une profonde mutation avec l'opérationnalisation prochaine d'une plateforme unique. Lequel permettra de connecter à terme l'ensemble des 26 bourses des valeurs mobilières du continent africain. En effet, un pas décisif a été franchi le 30 juillet dernier à Abidjan (Côte d'Ivoire) avec la signature d'un contrat avec DirectFN, une firme informatique de renommée internationale spécialisée sur les marchés financiers.

Sept des principales bourses de valeurs d'Afrique travaillent ensemble dans le cadre du projet de liaison des bourses africaines (Aelp) pour stimuler les flux d'investissement panafricains et apporter plus de liquidités aux marchés africains. Le contrat porte sur la conception et le déploiement de la plate-forme technologique Aelp Link pour l'acheminement des ordres et des confirmations de transactions entre les courtiers sur les sept bourses participant à la phase pilote de l'Aelp.

Le fournisseur est DirectFN, une société informatique mondiale expérimentée dans les solutions de marchés de capitaux au Moyen-Orient et dans de nombreux marchés émergents et frontaliers, qui a remporté le contrat après un processus d'appel d'offres concurrentiel qui a attiré les candidatures des meilleurs fournisseurs internationaux dans 18 pays.

L'Aelp est une initiative conjointe de l'Asea et de la Banque africaine de développement (Bad) visant à débloquer les flux d'investissement panafricains, à promouvoir les innovations qui soutiennent la diversification des investisseurs et à améliorer la profondeur et la liquidité des marchés. Il est financé par une subvention du Fonds fiduciaire de coopération économique Corée-Afrique (Koafec) géré par la Banque africaine de développement. Les 7 Bourses participant au projet pilote sont la Bourse de Casablanca, la Bourse d'Egypte, la Bourse de Johannesburg, la Bourse des valeurs mobilières de Nairobi, la Bourse du Nigéria, la Bourse de Maurice et la Bourse régionale des valeurs mobilières (Brvm) de l'Union monétaire ouest africaine (Uemoa).

La plateforme technologique AELP Link permettra le routage des ordres de bourses et les confirmations de transactions entre les courtiers des sept bourses participant à la phase pilote du Projet. Walid Al Ballaa, Directeur Général de DirectFN, il a déclaré qu': «Avec une technologie innovante et un accent pour apporter la maturité numérique dans l'établissement de relations numériques grâce à la création de la plateforme technologique AELP-Link, DirectFN se sent tout aussi enthousiaste à l'idée d'aider concrètement à atteindre les objectifs des bourses africaines participantes et de permettre à l'écosystème africain des marchés de capitaux de créer numériquement un impact positif sur l'économie globale».

Le président de l'Asea, Félix Edoh Kossi Amenounve, a, son tour dira : «Nous sommes ravis de ce grand pas vers la libre circulation des capitaux en Afrique pour le financement des investissements. Notre objectif est d'ouvrir de nouvelles opportunités pour les investisseurs individuels et institutionnels afin d'investir de manière productive dans la croissance de l'Afrique. Les bourses continuent d'aider les entreprises et les gouvernements africains à lever des capitaux à long terme pour la création d'emplois, la croissance des entreprises, les infrastructures et le développement ».