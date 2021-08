Congo-Brazzaville: Campagne Revite - Guy Loando Mboyo implique les hommes de Dieu

Près d'une semaine après le lancement officiel du programme Revite (Repensons à nos villages, villes et territoires), le ministre d'Etat chargé de l'Aménagement du territoire s'est engagé dans une campagne de proximité.

Me Guy Loando Mboyo a pris son bâton de pèlerin pour aller sensibiliser les chrétiens dans les différentes églises de la capitale. Objectif, les impliquer dans le soutien et l'appui de ce programme qui s'inscrit dans la vision du chef de l'Etat, Félix Tshisekedi, celle de moderniser les villages, villes et territoires en les dotant des infrastructures de base.

Le 1er aôut, Me Guy Loando Mboyo s'est rendu dans trois grandes églises de Kinshasa, à savoir l'Eglise La Louange dans la commune de Kasa-vubu, La Chapelle des vainqueurs et le ministère du Combat spirituel dans la commune de Limete. Partout où il est passé, Guy Loando a apporté un seul message : « Susciter l'élan patriotique des chrétiens à rentrer construire chez eux pour que le Congo porte notre empreinte ».

Guy Loando croit fermement que la réussite de ce programme qui vise à valoriser notamment l'arrière pays ne se fera pas sans l'implication des hommes de Dieu. « Les écritures saintes, dans psaumes 127, verset 1, disent que si l'Eternel ne bâtit pas la maison, ceux qui la bâtissent, bâtissent en vain. À l'Aménagement du territoire, nous avons pensé que pour une meilleure réussite et une meilleure appropriation de ce projet, il fallait venir le consacrer entre autres aux mains des hommes de Dieu dont le Dr Ngalasi de l'Église La Louange pour que lui aussi , à son niveau , puisse nous aider à travers les canaux de communication de l'Eglise, à pouvoir expliquer au peuple de Dieu le bien-fondé de ce programme salutaire pour le développement de notre pays », a expliqué Guy Loando.

À l'Eglise La Louange, La Chapelle des vainqueurs et au ministère du Combat spirituel, l'évangile Revite de Guy Loando a été bien prêché. Pour le pasteur Ngalasi de La Louange, le programme Revite est une initiative à soutenir. Pour cela, il s'est déclaré actif et participant. "Nous sommes d'accord pour ce projet et nous bénissons le Seigneur, parce que vous avez pensé à l'arrière pays. L'Etat doit s'accompagner de l'Eglise. C'est la première fois que je vois un ministère qui pense de cette manière", a-t-il signifié.