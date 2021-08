Congo-Brazzaville: La Cénco fustige la haine contre l'Eglise catholique

Les cardinal, archevêques et évêques indignés face aux attaques perpétrés contre l'Eglise promettent, par ailleurs, de continuer à jouer leur rôle de sentinelle et réitère leur engagement à poursuivre l'accompagnement du peuple congolais dans la consolidation de la démocratie et l'amélioration de ses conditions de vie.

Dans leur réaction du 2 août, le cardinal, les archevêques et évêques catholiques membres du comité permanent de la Conférence épiscopale nationale de la République démocratique du Congo (Cénco) ont exprimé leur peine face à la haine contre leur église ainsi que des actes de vandalisme perpétrés contre certains lieux de culte et des installations de cette confession religieuse. « La Cénco condamne fermement ces actes de violence inadmissibles qui sont une atteinte à la liberté religieuse et d'expression, mais aussi une entorse à la démocratie. C'est un grand recul sur le chemin de l'état de droit auquel aspire tout le peuple congolais », ont fait savoir les prélats catholiques.

Face à ces actes décriés, le cardinal, les archevêques et évêques, qui notent que le cardinal n'a pas pris une position qui n'est pas celle de la Cénco dans le cadre de sa mission prophétique, leur peine est d'autant plus grande que tous ces actes manifestent une haine contre l'Eglise catholique. Pour la Cénco, dans sa position prise, elle ne fait qu'accomplir sa mission prophétique, dans la recherche du bien-être du peuple congolais. « Pourquoi s'en prendre à la Cénco quand elle prêche la cohésion nationale ? Pourquoi l'attaquer quand elle défend l'indépendance de la Commission électorale nationale indépendante (Céni) ? », se sont-ils demandé. Ils ne s'expliquent pas que leur position leur attire la foudre.

La poursuite de sa mission

Malgré ces actes d'agression et de vandalisme, la Cénco promet de continuer à mener sa mission et réitère son engagement à poursuivre l'accompagnement du peuple congolais dans la consolidation de la démocratie et l'amélioration de ses conditions de vie. « Pour l'amour des Congolais, la Cénco ne se taira point », ont dit les prélats.

Toutefois, la Cénco, qui condamne ces actes ignobles, demande à ses fidèles chrétiens et aux défenseurs de la démocratie de ne pas réagir violemment. « La violence est l'arme de ceux qui maquent les arguments dans un débat démocratique et citoyen. Elle tue la démocratie qu'elle remplace par la dictature », a-t-elle noté.

Les prélats catholiques attendent, cependant, des commanditaires de ces actes, d'arrêter alors qu'au gouvernement, ils demandent de pendre cette situation en main, en identifiant ces inciviques qui ont opéré à visage découvert afin qu'ils soient sévèrement sanctionnés et que plus jamais pareils attaques ne se répètent.

Dans les faits, la Cénco note, par ailleurs, que c'est depuis le mois d'avril que des actes abominables de profanation sur les lieux de culte sont enregistrés notamment à Mbuji-Mayi dans le Kasaï. Elle se dit aussi consternée de voir sur la toile, le 31 juillet, le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS), Augustin Kabuya, tenir des propos désobligeants à l'endroit du cardinal archevêque de Kinshasa et son secrétaire général, les accusant entre autres de politiser l'Eglise.

Les prêtres se disent choqués de constater que, juste après ces déclarations d'un de haut cadre du parti au pouvoir, des actes de vandalisme accompagnés des injures macabres sont posés à l'archevêché de Kinshasa et à la résidence du cardinal par un groupe de jeunes non autrement identifiés qui, dans leur discours, ont repris certains propos du secrétaire général de l'UDPS.