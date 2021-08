Congo-Brazzaville: Musique - Young Ace Wayé et Zao en featuring dans « Soulard »

Reconnu mondialement comme l'un des grands succès de l'artiste-musicien congolais Zao, « Soulard » vient de faire peau neuve à travers une revisitation à la Young Ace Wayé dans laquelle le rappeur congolais s'est associé à son auteur.

Disponible sur différentes plateformes de téléchargement légal depuis le 30 juillet, le single « Soulard » repris est une véritable fusion de style et d'époque teintée d'ambiance. L'usage du rire, de l'ironie et de la bonne humeur conservent au titre original toute sa gaieté. Dans « Soulard », Young Ace lève le verre pour célébrer avec tous ceux qui donnent la force. Une manière pour l'artiste de rendre hommage à ses précurseurs dans l'univers de la musique. Ceux qui lui ont permis de croire en ses rêves et de réaliser que le talent congolais se vaut aussi face à ceux d'autres pays.

Ironisant sur son rapprochement avec le titre du clip, Young Ace a précisé au public que les artistes ayant participé à ce projet ne sont pas des soulards et ne font pas l'éloge de l'ivrognerie. « Je n'ai pas remixé le titre parce que je suis un soulard, rire ! Ce qui m'a poussé à me lancer dans ce projet c'est le fait que le titre me parle et qu'il a été un grand succès. Aussi, sachant que Zao est une légende de la musique congolaise, j'ai voulu en tant qu'artiste lui rendre hommage de son vivant », a déclaré Young Ace Wayé dans un direct sur Facebook.

En réalité, Soulard c'est l'expression d'une personne qui se noie dans l'alcool pour oublier sa misère ou dissimuler ses chagrins. Un choix pas toujours meilleur, mais qui est devenu le palliatif idéal pour quelques personnes dans la société. Pour réaliser le clip, il a fallu quatre jours de tournage à Brazzaville. « Je suis reconnaissant de voir que le clip séduit plus d'un. Ma plus grande gratitude à toute l'équipe qui a bossé dur pour rendre possible ce rêve. Ça été également un plaisir de travailler avec le grand Zao tellement son dynamisme et son professionnalisme forcent l'admiration », a fait savoir Young Ace Wayé.

Dans le clip vidéo de la nouvelle version de Soulard, on voit apparaître de nombreux artistes évoluant dans l'humour, la musique, la mode, le mannequinat, le slam, etc. Le but étant de créer des liens d'amitié et d'exhorter à la solidarité dans l'industrie de l'art et de la culture, particulièrement dans l'univers de la musique urbaine.

Notons que ce featuring de Zao et Young Ace Wayé, tous deux Prix découvertes RFI en 1982 et 2020, est un bel hommage pour la musique congolaise. De cette collaboration découle de plus en plus l'envie pour Young Ace de faire des featuring avec d'autres noms de la musique des deux Congo tels Roga-Roga, Lokua Kanza ou encore Fally Ipupa.