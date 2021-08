Maroc: L'OAM se félicite de l'appel Royal pour l'établissement de relations maroco-algériennes fondées sur la confiance, le dialogue et le bon voisinage

Rabat — L'Organisation d'action maghrébine (OAM) s'est félicitée de l'appel de SM le Roi Mohammed VI au président algérien "pour œuvrer de concert et sans conditions" à l'établissement de relations bilatérales fondées sur la confiance, le dialogue et le bon voisinage.

"L'OAM se félicite de cet appel Royal à faire prévaloir la sagesse et les intérêts supérieurs des deux pays afin de dépasser cette situation déplorable qui gâche les potentialités des deux pays et qui est en nette contradiction avec les liens historiques et civilisationnels profonds liant les deux peuples frères", a souligné l'organisation dans un communiqué publié lundi.

Dans ce contexte, l'OAM réaffirme encore une fois que le renforcement des relations économiques et le réseautage des intérêts et l'adoption de l'approche de dialogue et de communication dans le traitement des différents dossiers objet de divergences, restent le meilleur moyen pour résoudre les problèmes existant entre les deux pays voisins.

L'OAM considère le renforcement des relations entre le Maroc et l'Algérie comme le prélude pour surmonter la situation de léthargie qui caractérise l'action de l'Union du Maghreb et pour mettre en œuvre les mécanismes d'action au sein de l'Union afin de relever les grands défis.

Par ailleurs, elle appelle les pays maghrébins à tirer les enseignements et leçons des répercussions de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19) et à accélérer l'instauration des mécanismes de coopération et de solidarité pour faire face aux impacts négatifs et transformer les crises résultant de cette pandémie en opportunités à travers la coordination des efforts médicaux, scientifiques et académiques, et la création d'un système commun pour le suivi et l'accompagnement des crises et catastrophes.

L'organisation appelle les différents acteurs économiques, civils, académiques, professionnels et médiatiques des pays du Maghreb à l'adhésion dans le renforcement de la coopération et de la communication entre les peuples de la région et de favoriser le climat propice au rapprochement entre les pays maghrébins.

L'OAM est une association qui œuvre pour la réouverture des frontières maroco-algériennes, pour un parlement maghrébin avec des pouvoirs élargis, un marché commun et une monnaie maghrébine unique et la mise en œuvre des conventions conclues entre les pays maghrébins.