Congo-Brazzaville: Littérature - Les écrivains rendent hommage au poète Georges Mavouba Sokate

Un an après la disparition de l'écrivain Georges Mavouba Sokate, les écrivains, hommes de culture, les parents et amis ont organisé, le 31 juillet, au musée Cercle africain de Pointe-Noire une journée d'hommage en mémoire du défunt arraché à ses proches le 20 juillet 2020.

C'est pour perpétuer son œuvre que la famille de l'écrivain a initiée l'activité qui a bénéficié du soutien de la direction départementale du Livre et de la Lecture publique de Pointe-Noire, du Salon littéraire Jean-Baptiste-Tati-Loutard, du musée Cercle africain et des Editions LMI.

L'évocation de sa mémoire, son œuvre, sans oublier les faits anecdotiques ayant marqué sa vie sociale ont été au centre des retrouvailles. Un vœu testamentaire gravé dans son avant-dernier ouvrage "Que les ténèbres soient" paru en 2016 dont le poème « Le jour où j'embarquerai » est plus qu'une prémonition.

En parlant de son écriture et son œuvre, l'écrivain Chardin Alphonse N'Kala a dit que Georges Mavouba Sokate s'est singularisé par son abondante œuvre abordant presque tous les genres de la poésie, du roman en passant par l'essai, la légende ou le conte. Pointe-Noire, sa ville d'adoption, Brazzaville, sa ville natale, la mer, le fleuve, le wharf, Poto Poto, revenaient souvent dans ses écritures, a t-il ajouté.

Au nom de la veuve et des enfants Mavouba Sokate, B. Mavouba, l'une des filles du disparu, a évoqué la passion et l'amour qu'avait leur père pour la lecture et l'écriture. Pendant qu'il se battait contre la maladie, il a continué d'écrire pour apporter sa contribution aux écrivains qui préparaient une anthologie sur la pandémie du coronavirus. "C'est l'héritage que je vous laisserai, avait-il répondu.

Humble, discret et modeste, Georges Mavouba Sokate l'a été dans la vie comme l'ont reconnu les amis et connaissances en témoignant sur sa personne et ses vertus qui ont fait sa marque de fabrique tout au long de sa vie : la sincérité, l'authenticité, l'humanisme, la droiture. Son écriture était une imbrication si bien réussie de la verdure du style et la drôlerie des sujets abordés à travers la joie de vivre que transmettent ses personnages. De sa plume acérée, il faisait rire les lecteurs sur des sujets graves de la vie. Plusieurs extraits de ses ouvrages lus par Laure Bandoki Nzoumba, comédienne, Hugues Eta, écrivain... lors de la cérémonie en témoignent.

Sorti à titre posthume, le roman « Dans la tourmente d'un déluge » aux Editions Le Lys Bleu a été présenté par Alphonse Chardin N'kala avant sa dédicace. Ce roman de 240 pages comprend deux parties. La première partie "Dans la tourmente d'un déluge". La deuxième partie "Le bal des vacances". C'est l'histoire d'un homme ordinaire, Yawé Ley, pleurant sous une pluie de grêlons qui s'abattait sur les toits. Un homme dont la femme lui a été soufflée par un autre, tel un ouragan dévastateur, d'une violence inédite, et qui a laissé derrière lui tristesse et désolation.

De nationalité congolaise, Georges Mavouba Sokate est né en 1949 à Brazzaville. Professeur d'anglais, il a successivement enseigné au CEG Gampo Olilou ex CEG Père Pierre Peyre de Brazzaville, au lycée Engels de Gamboma, au lycée de la Révolution de Brazzaville, au lycée Karl Marx de Pointe-Noire. Il est auteur de treize ouvrages : cinq recueils de poèmes, deux recueils de contes, un récit, un essai, deux romans. Il a aussi participé à plusieurs œuvres collectives.