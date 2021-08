Seychelles: Un service de cargo seychellois exporte désormais du poisson vers des hôtels éthiopiens et ougandais

Un service de fret appartenant à une Seychelloise, Euro African Star Transport (EAST), a commencé à exporter du poisson vers les marchés africains dans le cadre de ses efforts pour diversifier les exportations aux Seychelles.

La propriétaire de la EAST cargo, Carol Nalletamby, a déclaré à la SNA que sa société soutiendrait l'exportation de poisson vers l'Éthiopie et l'Ouganda, où se trouvent des hôtels cinq étoiles prêts à acheter les produits.

"Il y a deux hôtels avec lesquels je travaille spécifiquement. Nous leur avions déjà envoyé des échantillons de nos produits et ils ont dit qu'ils étaient satisfaits de la qualité", a-t-elle déclaré.

Les Seychelles, un archipel de l'océan Indien occidental, exportent actuellement ses produits de la pêche, principalement du mérou et ceux qui ont peu de demande pour l'Europe et les États-Unis.

Euro African Star Transport (EAST) a été fondée en 2020 en tant que société Seychelloise. Bien que l'entreprise soit récente, l'équipe responsable de l'entreprise travaille ensemble depuis de nombreuses années via la société sœur EAST, Euro Africa, qui a été fondée en France et a de l'expérience dans le transport en Afrique de l'Est.

East Cargo Services a fait l'objet d'une grande attention médiatique lorsqu'en mars 2019, la société a affrété des compagnies aériennes pouvant transporter jusqu'à 35 tonnes de fret.

Photo : La propriétaire de l'entreprise, Carol Nalletamby a reçu un certificat de réussite de la Seychelles Civil Aviation Authority. (Seychelles Nation) Photo License: CC-BY

Au moment du lancement de ses services, la compagnie avait prévu un tonnage entrant de 24 tonnes et un tonnage sortant estimé de 16 tonnes sur le vol.

Plus tôt ce mois-ci, East Cargo Services a été reconnu par l'autorité locale de l'aviation civile pour avoir sorti la charge utile la plus élevée de l'aéroport international des Seychelles sur un vol de fret et de passagers. Le propriétaire de l'entreprise, Carol Nalletamby a reçu un certificat de réussite de la Seychelles Civil Aviation Authority.

La reconnaissance est venue après que la EAST Cargo ait réussi à charger 23 008,9 kg de poisson vers divers points des États-Unis et de l'Europe via Istanbul le 1er juin. La charge de fret, qui était la plus élevée jamais enlevée des Seychelles sur un vol de fret de passagers, a été ratifiée par Air Seychelles Freighter Services au SIA.

La nation insulaire est en train de revitaliser son industrie de la pêche, le deuxième contributeur principal à son économie, le gouvernement lançant une série de mesures pour diversifier et garantir l'exportation de produits de la pêche à plus forte valeur ajoutée.

Mme. Nalletamby a déclaré que les pêcheurs locaux doivent passer par un transformateur de poisson avant que son entreprise accepte de les expédier à l'étranger.

"Nous nous assurons que le poisson est transformé conformément aux normes internationales avant de l'expédier, bien qu'il existe parfois des transformateurs de poisson avec lesquels nous ne pouvons pas travailler, car ils ont signé des contrats avec des pays spécifiques", a-t-elle ajouté.

L'offre de services EAST cargo consiste à trouver les meilleurs itinéraires (navire, camion ou avion), à gérer toutes les exigences d'information, à gérer le transport et à superviser le processus.