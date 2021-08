Congo-Brazzaville: Santé - Le gouvernement rappelle aux femmes l'intérêt de la vaccination

Les femmes ont été édifiées le 31 juillet dernier sur l'importance de la vaccination lors de la célébration de la Journée panafricaine de la femme. Le message du gouvernement a été rendu public par la ministre de la Promotion de la femme et de l'Intégration de la femme au développement, Inès Bertille Nefer Ingani.

« Inclusion financière des femmes, défis et opportunités », c'est le thème de l'édition 2021 de la Journée panafricaine de la femme. Ce thème invite les femmes africaines et les organismes féminins à travers le continent à continuer d'agir au quotidien pour changer leurs conditions de vie.

Il reflète la détermination du continent africain à renforcer les efforts et les mécanismes vers une émancipation complète des femmes. Une approche qui intègre la vision des Agendas 2030 des Nations unies et 2063 de l'Union africaine qui reconnaissent la place primordiale de l'inclusion financière, condition sine qua non du développement durable.

« Qu'elles travaillent à la maison ou à l'extérieur, qu'elles soient employées ou autonomes, les femmes ont grandement besoin de l'inclusion financière qui leur permet de renforcer leurs capacités à accumuler des biens, à générer des revenus, à gérer les risques financiers et à participer pleinement à leur développement socioéconomique », a déclaré la ministre de la Promotion de la femme. « Cependant, à elles seules, l'inclusion financière n'entraine pas l'équité genre. C'est seulement avec un accès égal à toute la gamme des services financiers basés sur les besoins que les femmes réussiront leur pleine autonomisation pour un développement inclusif », a-t-elle ajouté.

Au niveau national, la journée a été célébrée sur le thème "Femmes congolaises, femmes africaines, mobilisons-nous pour la vaccination contre la Covid-19". Face à la propagation du coronavirus et de ses variants, les femmes sont les plus touchées par les impacts socioéconomiques engendrés par la pandémie, du fait de leur surreprésentation dans les métiers les plus précaires et souvent peu valorisés.

Le gouvernement a demandé à toutes les femmes des zones urbaines et rurales de mener le combat contre la pandémie de Covid-19 en mobilisant leur entourage sur l'intérêt de se faire vacciner et d'assurer la protection des populations.

En rappel, la Journée panafricaine de la femme est dédiée aux héroïnes africaines pour leur rôle crucial dans la libération du continent du joug de l'esclavage, de la colonisation, de l'apartheid et pour leurs contributions à la conquête de la liberté, du développement, de la paix et de la promotion de l'équité genre.