Liberia: Un Cadre Du Parti Au Pouvoir Rejoint L'opposition

Le leader politique du Congrès national alternatif (ANC), M. Alexander B. Cummings, a reçu un soutien de taille au cours du week-end, un membre actif du Congrès pour le Changement Démocratique (CDC) ayant rejoint ses rangs en vue des élections présidentielle et législatives de 2023.

M. Isaac Vah Tukpah, l'une des voix les plus résonnantes du CDC et les plus critiques du régime d'Ellen Johnson-Sirleaf, est devenu le chef de cabinet du leader de l'opposition en remplacement de Me Moriah Yeakula qui a quitté le pays ce week-end pour poursuivre sa maîtrise en droit (LLM) aux États-Unis.

M. Cummings, qui a fait l'annonce sur les médias sociaux, a indiqué que la nouvelle recrue, en plus de son rôle de chef de cabinet, contribuera à la stratégie politique et de communication globale du parti.

« Je pense que M. Vah sera un atout pour notre équipe et nous aidera à passer au niveau supérieur », a déclaré Cummings.

Parlant de M. Vah, Cummings a écrit : « Comme la plupart des membres fondateurs de l'ANC, il était membre du Congrès pour le Changement Démocratique. Il s'est présenté à plusieurs élections, dont l'élection sénatoriale de décembre dernier à Montserrado comme candidat indépendant."

M. Cummings a en outre promis d'annoncer les autres membres de son bureau dans les semaines à venir. "Nous continuons à constituer notre équipe pour le travail à venir", a-t-il dit.

"Me Yeakula nous manquera, mais heureusement, elle sera toujours engagée et fera partie de l'équipe, bien qu'à distance, jusqu'à son retour », a-t-il dit avant d'ajouter « Souhaitons à Moriah beaucoup de succès dans ses études et souhaitons la bienvenue à M.Vah au sein de l'équipe ».