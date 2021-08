Maroc: L'USFP appelle les formations politiques et la société civile du Maroc et de l'Algérie à unir leurs efforts pour la consolidation des relations entre les deux pays à l'horizon de l'intégration maghrébine

L'USFP appelle les formations politiques et la société civile du Maroc et de l'Algérie à unir leurs efforts pour la consolidation des relations entre les deux pays à l'horizon de l'intégration maghrébine

Le Bureau politique de l'Union socialiste des forces populaires s'est réuni, dimanche 1er août 2021, pour débattre de plusieurs questions politiques et organisationnelles dont la majeure partie a été consacrée au Discours Royal prononcé à l'occasion du 22ème anniversaire de la Fête du Trône, lors duquel Sa Majesté le Roi a souligné d'importantes orientations ayant trait à la situation intérieure du Maroc mais aussi aux rapports de notre pays avec l'Algérie.

Le Bureau politique a mis en exergue, à ce propos, les initiatives positives prises par notre pays dans sa lutte contre la pandémie de coronavirus et contre ses répercussions aux niveaux sanitaire, social et économique, ce qui a permis au Maroc de faire face à ses incidences affligeantes et destructrices, grâce notamment à l'adoption d'une politique anticipative concernant aussi bien les mesures restrictives sanitaires que la généralisation de la vaccination, en sus de l'effort consenti en vue de la marche continue de la vie économique et du soutien prodigué aux couches vulnérables de la population, entre autres initiatives prises pour enrayer la pandémie et affronter ses effets négatifs.

Par ailleurs, le Bureau politique a exprimé sa prédisposition à adhérer activement à l'étape suivante qui introduira le Maroc dans le nouveau modèle économique, qui consacre un large débat national et un effort collectif fructueux et met l'accent sur le fait que ce cadre général doit constituer la boussole à même de mener à bien la réalisation des programmes politiques, économiques, sociaux et culturels et la compétitivité dans le but de les mettre en place, selon une conception cohérente et par le biais de compétences capables de renouveau et de créativité.

S'agissant des rapports avec le voisin de l'Est du Maroc, le Bureau politique souligne avec une grande fierté la vision Royale clairvoyante qui se focalise autour de l'avenir au service des peuples dépassant les conséquences du colonialisme qui s'est employé et s'emploie toujours à opérer des scissions à l'intérieur des pays en tentant d'y élever des entités intruses.

Le Bureau politique considère en outre que l'appel Royal à créer une ambiance d'entente avec les responsables algériens est une initiative fraternelle qui servira la paix et la stabilité dans la région et ouvrira les horizons de la coopération et la construction du destin commun tant attendu par les jeunes générations, et ce en mettant fin à la surenchère des animosités, via les différents moyens de propagande, qui vont complètement à l'opposé des relations historiques qui unissent les deux peuples et de la lutte qui les a rassemblés face au colonisateur.

A cette occasion, le Bureau politique lance un appel à toutes les formations politiques et les forces de la société civile des deux pays les invitant à consolider les liens de coopération et de solidarité, visant à préserver l'héritage historique des rapports fraternels liant les deux peuples et chercher à les renforcer et les développer à l'horizon de l'intégration maghrébine sur des bases solides et dans le respect de l'intégrité territoriale de ses cinq composantes de même que des choix démocratiques adoptés pour le bien de leurs peuples.