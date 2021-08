Afrique de l'Ouest: Bourse - Fortunes diverses pour les indices de la BRVM

Les indices de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont connu des fortunes diverses à l'issue de la séance de cotation de ce lundi 2 aout 2021.

L'indice BRVM 10 (l'indice des 10 valeurs phares de la Bourse) a ainsi gagné 0,05% à 136,54 points contre 136,47 points la veille. De son côté, l'indice BRVM Composite (l'indice général de la Bourse) a cédé 0,04% à 168,10 points contre 168,17 points la veille.

La valeur totale des transactions s'est ainsi élevée à 439,201 millions FCFA contre 5,376 milliards FCFA la veille.

Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle enregistré une baisse de 2,088 milliards FCFA, s'élevant à 5058,859 milliards FCFA contre 5060,947 milliards FCFA la veille.

Celle des obligations connait un repli de 7,262 milliards FCFA à 6800,792 milliards FCFA contre 6808,054 milliards FCFA précédemment.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Sicor Côte d'Ivoire (plus 7,41% à 4 275 FCFA), SERVAIR Abidjan (plus 7,36% à 1 385 FCFA), Société de caoutchouc de Grand Béréby Côte d'Ivoire (plus 5,56% à 3 800 FCFA), Air Liquide Côte d'Ivoire (plus 3,33% à 465 FCFA), Tractafric Motors Côte d'Ivoire (plus 3,15% à 2 950 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est respectivement occupé par les titres SAFCA Côte d'Ivoire (moins 7,24% à 705 FCFA), NEI CEDA Côte d'Ivoire (moins 6,25% à 300 FCFA), BOA Côte d'Ivoire (moins 5,00% à 3 705 FCFA), Total Côte d'Ivoire (moins 4,62% à 1 755 FCFA) et SMB Côte d'Ivoire (moins 1,47% à 6 700 FCFA).