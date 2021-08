Madagascar: Mini-tournée « Ao Tsara » - Ambiance haute en couleurs avec Olombelo Ricky

Coup de maître pour Olombelo Ricky. Comme toujours, l'artiste a donné un bon coup de fouet pour commencer sa saison. Samedi au Karibotel Domaine Manerinerina, le père du « manala azy » a fait des heureux. Des centaines de convives ont répondu présent à ce tout premier rendez-vous de l'année avec Olombelo Ricky.

Une grande scène, une grande équipe et un bon répertoire ont mis l'ambiance au beau fixe entre le chanteur et son public. Entre les tubes et ses nouveaux titres, les inconditionnels ont eu leur bon compte.

Profitant d'un environnement verdoyant, les amoureux des grands airs ont également pu joindre l'utile à l'agréable. Pour Olombelo Ricky, c'était la formule parfaite pour lancer sa mini-tournée dans le cadre de la promotion de son tout dernier album « Ao Tsara ». Avec ses invités de marque, le chanteur a frappé fort. Entre la basse de Radanz, les riffs de Anjara Rakotozafiarison et la participation d'Edgard Ravahatra, la musique haute en couleurs a été fredonnée, chantée, dansée pendant plus de trois heures. Par ailleurs, cet effort conjugué par Original Event et Vazimba production est le début de toute une aventure qui verra Olombelo Ricky à Toamasina, Mahajanga d'ici quelques semaines.