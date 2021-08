Madagascar: StarTimes - Place aux chaînes pour les enfants

Vacances scolaires obligent, StarTimes met le paquet pour enrichir sa programmation, notamment au niveau des chaînes spéciales pour enfants.

« StarTimes propose un riche catalogue de chaînes jeunesses internationales, composé de 11 chaînes destinées aux enfants et adolescents de tous âges. Dreamworks TV, Baby TV, Cartoon Network, Toonami, et bien d'autres ne manqueront pas de les divertir. Mieux encore, d'autres émissions sont destinées à maintenir leur niveau d'éducation et leur apprentissage de la langue anglaise », annonce Joyce Zafera, responsable communication et relations publiques de StarTimes, lors d'une conférence de presse.

Pour ce mois d'août en particulier, les contenus seront plus qu'attractifs car StarTimes diffusera l'AfroBasket Rwanda 2021. Ainsi, à partir du 24 août, tous les matchs seront diffusés en direct et en HD sur les chaînes sport de StarTimes, ST Sports Life et ST Sports Focus. « Le programme sera communiqué sur notre page Facebook, StarTimes Madagascar. La phase de groupes de l'AfroBasket se déroulera du 24 au 29 août. La meilleure équipe de chaque groupe sera automatiquement qualifiée pour les quarts de finale.

Les huit équipes ayant terminé deuxième et troisième de leur groupe s'affronteront les 30 et 31 août pour les quatre places restantes pour les quarts de finale. La petite finale et la finale seront jouées le 5 septembre » précise Joyce Zafera. La LIGA reprendra également sur les chaînes sport de StarTimes ainsi que sur l'application de streaming StarTimes ON, à partir du 13 août. Et les amatrices et amateurs de séries ne seront pas en reste puisque StarTimes présentera une nouvelle Telenovela qui a pour titre, « Le secret d'El Paraiso ».