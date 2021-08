Madagascar: Football / Telma Coupe de Madagascar - Deux recrues de choix pour CFFA !

L'international Tsito de JET Mada a choisi le camp du CFFA pour espérer vivre la grande aventure africaine.

Les demi-finales de ce mercredi au Stadium Elgeco Plus s'annoncent passionnantes à souhait. Deux matches à l'issue incertaine. Le tout au grand bonheur du public venu pour le beau jeu. Forcément car les quatre équipes ont du potentiel.

Dans le premier match prévu à 12h, la CNaPS Sport Disciples FC part certes avec la faveur des pronostics mais rien ne dit que l'USCAFoot va se laisser marcher sur les pieds.

Goléadors. Toujours est-il que la CSDFC revient aux premières loges avec le retour du grand gardien Ando et une ligne offensive où Niasexe, malgré le poids de l'âge, n'a pas tout dit. Ce dernier bénéficie d'ailleurs des services de Mando qui a rehaussé son niveau de jeu après avoir intégré les Barea. Une même remarque qui s'applique à Hasina et Freddo, les deux goléadors de service que le coach Mamisoa Razafindrakoto a su remettre sur les rails.

Mais la vraie bataille se trouve dans ce duel au couteau entre le CFF Andoharanofotsy et Elgeco Plus. Ce dernier a l'avantage de jouer dans son jardin mais pas forcément devant son public car avec ce stade à Atsimondrano, on verra plus des supporters d'Andoharanofotsy derrière le maire Tota Henintsoa Rakotoarimanana bien décidé à offrir les gros moyens à sa troupe.

Ambitieux pari. Et sur ce chapitre, il n'a pas fait dans la dentelle en s'offrant Tsito de JET Mada ainsi que Rakoul du Five FC. Deux recrues de premier choix pour un club qui ambitionne d'aller, et dès cette année, en Afrique. Un pari ambitieux mais néanmoins à la portée de ce club vraiment pas comme les autres.

Et malgré cet effectif très riche d'Elgeco Plus, puisque l'entraîneur Tipe Randriambololona s'est offert le service de deux « CNaPS » dont Toby et le capitaine Ando, ainsi que le grand Elliot de Zanakala, l'équipe aura fort à faire devant le trio d'exception du CFFA en milieu de terrain notamment avec l'ex-capitaine de Fosa Juniors, Baggio, le Seychellois Rinho ainsi que le feu follet Bonnard qui va retrouver ses anciens coéquipiers.

Comme Chrétien fait le job dans les buts d'Andoharanofotsy, la balance pourrait pencher en faveur du CFFA. Toujours est-il qu'au football, rien n'est acquis d'avance et il va encore falloir retrousser les manches.

Vivement donc demain pour ces demi-finales de rêve.