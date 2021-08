Madagascar: Convocations au baccalauréat - Permanence ce week-end à l'office du baccalauréat

Les candidats au baccalauréat 2021 sont 16% plus nombreux que ceux de 2020.

C'est la dernière ligne droite. Cette semaine est décisive pour les 196 084 candidats au baccalauréat 2021, en pleine révisions intensives. A J-6, les convocations doivent déjà être parvenues aux responsables des établissements ou mieux, déjà remises aux candidats. Certains établissements font le choix de ne remettre les convocations à leurs élèves qu'au dernier jour de présence au lycée afin de réduire au maximum les risques de les égarer. Auquel cas, des solutions restent possibles.

Jusqu'à dimanche. Quant aux candidats n'ayant pas encore reçu leur convocation, ils ont la possibilité d'approcher l'Office du baccalauréat afin de se faire délivrer un duplicata. Pour cela, l'office assure un service de permanence ce week-end, jusqu'au dimanche 8 août. Rappelons que les épreuves écrites du baccalauréat session 2021 débuteront le lundi 9 août et se termineront le 13 août pour le baccalauréat de l'enseignement général ainsi que pour la première partie du baccalauréat technologique et du baccalauréat professionnel et technique. La deuxième partie se déroulera du 16 au 19 août 2021.

Cours de révisions. L'heure est maintenant aux dernières remédiations, en cas de doute sur les matières les plus redoutées par les candidats. A Antananarivo comme dans les régions, les cours de révisions intensives se multiplient, mettant en avant les compétences d'enseignants dotés d'une excellente réputation, et proposant des cours « à la carte » en fonction des besoins des candidats. Ces derniers disposent encore de six jours avant d'affronter les épreuves.