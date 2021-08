Ile Maurice: Météo - La minimale inférieure à la moyenne d'environ 5 degrés Celsius

Partagez cet article

En raison d'un ciel dégagé et d'un vent léger, la température minimale était d'environ 5 degrés Celsius inférieure à la moyenne ce matin, mardi 3 août.

La température la plus basse enregistrée était de 8 degrés Celsius dans la région de Ferret, à Pamplemousses. Un record pour cette station.

D'autre part, un système frontal suivi d'un assez fort anticyclone s'approche de notre région par le Sud-Ouest et influencera le temps local demain.

Le ciel sera ensoleillé cette après-midi.

La température maximale variera entre 19 et 22 degrés Celsius sur le plateau central et entre 24 et 27 degrés Celsius sur le littoral.

La température minimale sera entre 12 et 15 degrés Celsius sur les hauteurs et entre 17 et 19 degrés Celsius sur les régions côtières.

La mer sera agitée au-delà des récifs avec des houles du sud-ouest de l'ordre de 2 mètres devenant graduellement forte demain matin.

Les sorties en haute mer sont déconseillées à partir de demain matin.

Les services météorologiques ont également émis un communiqué en milieu de journée pour annoncer et expliquer cette chute des températures pendant la nuit.