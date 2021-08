Ile Maurice: Assemblée Nationale - Walk-out du... Speaker !

If I'm not needed, then I'm going, it's as simple as that,» et Sooroojdev Phokeer a quitté l'hémicycle en pleine PNQ laissant pantois tous les parlementaires.

Ce qui a semblé agacer le Speaker de l'Assemblée Nationale, c'est le fait que Xavier-Luc Duval et Anwar Husnoo qui échangeaient des questions et réponses durant la PNQ ne s'adressaient pas à lui. Or le protocole veut que tous les parlementaires s'adressent au « chair ». Suffisant pour qu'on assiste à une scène incroyable et jamais vu dans les annales : un walk-out du speaker !

Savourez cette scène à partir de la 28e minute de cette vidéo.