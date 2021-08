Maroc: Le discours du Trône renouvelle l'appel pour la construction de ponts de confiance et de dialogue entre le Maroc et l'Algérie (chercheur)

Laâyoune — Le discours adressé par SM le Roi Mohammed VI à la nation, à l'occasion du 22ème anniversaire de la Fête du trône, a été marqué par le renouvellement de l'appel sincère lancé à l'Algérie pour construire des ponts de confiance et de dialogue, établir les bases de bon voisinage et tourner la page des différends, a affirmé le chercheur en relations internationales, Talib Bouya Maâ Al-Aynain.

Dans une déclaration à la MAP, M. Maa Al-Aynain a ajouté que le discours royal est un signal très fort de la sincérité de la volonté et de la pertinence de la vision stratégique, sur l'importance de l'édification de relations fraternelles fortes entre deux pays jumeaux et deux peuples frères.

Il a souligné que cet appel du Souverain témoigne de l'attachement du Maroc aux valeurs authentiques de l'histoire, aux principes de paix, de tolérance, de sagesse et d'espoir, et à la suprématie des intérêts des peuples de la région du Maghreb sur les calculs de la politique, compte tenu des opportunités que la construction maghrébine peut offrir concernant les questions relatives à la libre circulation des personnes, des biens et des capitaux entre ces pays.

Le chercheur a noté que l'affirmation par Sa Majesté le Roi qu' "entre deux pays voisins et deux peuples frères, l'état normal des choses, c'est notre conviction intime, est que les frontières soient et demeurent ouvertes" contribuera inévitablement à mettre fin aux différends du passé, et à ouvrir de nouvelles pages dans les relations entre les deux pays.

Il a également rappelé la conviction du Souverain qu'"aucune logique ne saurait expliquer la situation présente, d'autant que les raisons ayant conduit à la fermeture des frontières sont totalement dépassées et n'ont plus raison d'être aujourd'hui".