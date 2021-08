Algérie: Industrie - La production du secteur public bondit de 0,4% au 1er trimestre 2021

Alger — La production industrielle du secteur public national a connu une hausse de 0,4% sur un an au premier trimestre 2021, mettant un terme à cinq trimestres successifs de contraction, a appris l'APS auprès de l'Office national des statistiques (ONS).

Cette amélioration est due principalement à un "net redressement" de la production du secteur des industries agroalimentaires et celui des ISMMEE (industries sidérurgiques, métalliques, mécaniques, électriques et électroniques), selon les données de l'ONS.

Les ISMMEE ont enregistré un relèvement "appréciable" de 8,6% durant le premier trimestre 2021 par rapport à la même période de l'année précédente, grâce à l'augmentation de la production de plusieurs activités du secteur.

Il s'agit notamment de la fabrication des biens intermédiaires métalliques, mécaniques et électriques qui a affiché une hausse de 14%, la fabrication des biens d'équipement mécanique (+17,3%) et la sidérurgie et transformation de la fonte et acier (+28,7%).

Toutefois, le secteur des ISMEEE a enregistré des baisses qui ont touché, essentiellement, les branches de fabrication des biens de consommation électriques (-83,6%) et celle des biens d'équipement électriques (-8,1%).

Le secteur de l'énergie s'est caractérisé par une stagnation au premier trimestre de l'année en cours, a noté l'ONS.

Par ailleurs, l'Office a relevé des baisses de la production qui ont caractérisé les secteurs des mines et carrières (-4,5%), les industries chimiques (-3,3%), les textiles (-14,2%), l'industrie des cuirs et chaussures (-13,2%), celle des bois, liège et papier (-6,2%) et enfin les industries divers avec -20,5%.

En 2020, la production industrielle du secteur public a reculé de 8,0 % contre une hausse de 2,7% en 2019.