Congo-Kinshasa: Que vient faire Youssouf Mulumbu au sein du FC Saint Lupopo ?

«Je suis convaincu que parfois les choix du cœur sont les meilleurs, je suis convaincu que notre jeunesse, notre pays, notre sport a besoin de cela et qu'il est possible de participer, en toute humilité, au rayonnement du pays par le sport et particulièrement par le football».

En tout cas, c'est ce qu'a déclaré l'ancien capitaine des Léopards de la RDC, Youssouf Mulumbu Ngangu en réponse à la question que viens-tu faire chez les Cheminots du FC Saint Eloi Lupopo, après la signature de son contrat d'une saison. Mulumbu vient fraichement de Kilmarnock, en Ecosse, où il continuait encore à jouer en sa qualité d'un des excellents milieux récupérateurs que la RDC a connu.

Incroyable mais vrai, Mulumbu Youssouf a donc fait ce qui ne s'est jamais fait dans la lignée des internationaux congolais, qu'ils ne terminent leurs carrières qu'en Europe.

Le joueur le plus capé de la "Générateur Marbella" vient de faire le contraire en rentrant au pays, la terre de ses ancêtres pour une fin de carrière en douceur. Si d'aucuns ne voient les choses que dans cet angle, Youssouf Mulumbu lui précise qu'il est venu aussi pour gagner. Il a donc promis de mettre son expérience au service de ses nouvelles coéquipiers, dont la plupart sont des jeunes, les encadrer, motiver, afin de gagner la prochaine édition de la Linafoot, le prestigieux championnat congolais. C'est près de 20 ans que Lupopo n'a plus gagné la Linafoot. Youssouf Mulumbu s'engage donc à donner le meilleur de lui, pour qu'ensemble le team bleue-jaune puisse relever ce défi. Un très bel exemple de ce Léopards qui pourrait sans douter attirer d'autres anciens Léopards qui ne jouent presque plus, mais ils préfèrent toujours restés en Europe.

La Fondation Mulumbu aussi en action...

S'il y a des joueurs qui ont compris qu'il y a la vie après le football, Youssouf Mulumbu fait partie pour avoir créé une Fondation, qui porte son nom dont les activités ne sont plus à démontrer. Au mois de février dernier, il avait longuement échangé avec la première dame Mme Denise Nyakeru Tshisekedi, en vue de se mettre ensemble pour travailler en synergie avec leurs Organisations Non Gouvernementales (ONG), pour le bien-être de la population. Il était question de voir comment collaborer dans le sens de créer une synergie, en vue de réussir ensemble un développement durable et inclusif des populations et communautés de la RDC. C'est une Fondation qui existe depuis juin 2013.

Ses débuts avec les Léopards...

Mulumbu Youssouf, faut-il le rappeler, a fait ses premiers pas à équipe nationale de la RDC en février 2008. Il a fait partie de groupe de nouveaux jeunes talents congolais identifiés en Europe, qu'on a baptisé la "génération Marbella". Marbella, c'est une Ville Espagnole où cette nouvelle ossature des Léopards de la RDC s'est regroupée pour la première fois.

Pour la suite, le natif de Bumbu, à Kinshasa, s'est affirmé comme un bon milieu défensif, et a porté le prestigieux maillot des Léopards contre vents et marée, c'est-à-dire, même lorsque ça ne marchait pas avec le public très exigeant du stade des Martyrs de la Pentecôte. Il a compté 43 sélections, avec seulement un but à son actif. L'unique but de Youssouf Mulumbu avec les Léopards c'était contre les Nzalang de la Guinée-équatoriale, le 14 octobre 2012, à Malabo, en match comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Afrique du Sud 2013. Le but de Mulumbu était intervenu à la 42ème minute, une réduction du score où les Léopards étaient menés (0-2). Le score final de ce match était de 1-2 en faveur des Equato-guinéens.

Et depuis, jusqu'en juin 2019, où il a décidé de mettre fin à sa carrière internationale, Youssouf Mulumbu n'a plus réussi à marquer un deuxième but avec sa sélection. Apparemment, marquer le but ne l'intéressait pas sur le terrain. En bon casseur, Mulumbu se préoccupait de casser le jeu adverse.