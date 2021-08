Congo-Kinshasa: SOCODA - Le PCA Nyoka Longo et le DG Agu Michel sont optimistes pour la tenue de l'Assemblée générale

Malgré la crise sanitaire et ses conséquences nébuleuses sur l'économique et finances publiques au pays, la Société congolaise des Droits d'Auteur et des Droits Voisons (SOCODA) reste engagé dans la droite ligne de réussir l'organisation de sa prochaine Assemblée Générale. Une initiative saluée par la majorité de sociétaires qui soutiennent la vision de Joseph Roger M'Vula Nyoka Longo de redynamiser cette coopérative des artistes en RDC.

Evidemment, le Président intérimaire du Conseil d'Administration et le Directeur Général de la SOCODA, Agu Michel se battent bec et ongle pour offrir aux créateurs congolais l'occasion de décider sur l'avenir de leur société qui gère et protège leurs œuvres de l'esprit.

En effet, renseigne-t-on, ils travaillent d'arrache-pied pour réunir les moyens nécessaires afin que les Assemblées générales de se déroulent dans les conditions optimales et requises. Raison pour laquelle, le Conseil d'Administration a jugé utile de recaler la date du 22 juillet dernier qui était prévue pour l'Assemblée générale statutaire et le 30 juillet 2021 pour l'Assemblée extraordinaire élective.

Par ailleurs, il nous revient que toutes les deux Assemblées générales seront organisées en ce mois d'août 2021. Après plusieurs réunions d'évaluation et préparatoires, le Conseil d'administration en connivence avec la Direction générale ont fixé d'organiser l'Assemblée générale extraordinaire le 20 août 2021 et l'Assemblée générale élective le 30 août 2021 à Kinshasa. Le lieu et la date seront précisés à quelques jours de l'activité.

Bien que le lieu reste à déterminer, indique-t-on, le conseil d'administration a opté pour l'organisation première de l'Assemblée générale extraordinaire pour permettre à la seule société des droits en RD. Congo de pouvoir se doter d'un statut répondant aux besoins actuels de cette coopérative.

Il faut indiquer qu'à ce jour, la SOCODA n'a pas un statut conforme à l'idée émise par les participants lors de l'atelier du Centre d'accueil en 2011. Des langues affirment que l'ancien comité l'avait « tripatouillé » au motif de demeurer non seulement intouchable, mais aussi ad vitam eternam en défaveur de la société elle-même et des sociétaires accordant des avantages faramineux à certains au détriment des autres.

C'est dans cette optique qu'il y aura, de prime à bord, l'Assemblée générale extraordinaire pour donner à cette coopérative un statut pouvant lui permettre d'organiser ses élections pour renouveler ses dirigeants.

Dix jours après, il sera tenu l'Assemblée élective, c'est-à-dire, le 30 août 2021. Et ce sera le grand jour pour permettre aux sociétaires d'élire les nouveaux administrateurs. « Ça ne sert à rien pour les uns et les autres de s'agiter autour de la date. Les préparatifs vont bon train du côté de la Direction générale qui a mis toutes les batteries en marche pour assurer une bonne organisation à ces Assemblées. Que les troubadours arrêtent avec leurs colportages parce que les choses se préparent et avancent déjà bien. Ce jour-là, nous allons renouveler ou non notre confiance aux gestionnaires actuels», a souligné un artiste musicien- candidat au poste de l'administrateur.

Retenons que le PCA a.i de la SOCODA a pris toutes les dispositions afin que les assises se tiennent dans les meilleures conditions.

Toutefois, le Président Nyoka Longo insiste surtout sur la représentativité de chaque discipline artistique lors des Assemblées.