Congo-Kinshasa: Entreprenariat des jeunes - Trace Congo et OPEC convolent en juste noce

Le Trace Congo et l'OPEC (Office de Promotion des petites et moyennes Entreprises Congolaises) ont signé un protocole d'accord de collaboration dans le cadre de la plateforme d'e-learning Trace Academia. Ce protocole a pour but d'accélérer, entre autres, le développement de la production artistique et des formations en ligne pour devenir entrepreneurs en RDC.

Le projet s'inscrit dans le cadre de Trace Académie qui est une plateforme gratuite innovante de e-learning. Il s'agit d'un concept inédit qui a pour vocation de former aux métiers et à l'entrepreneuriat et d'aider à l'insertion professionnelle des jeunes en République Démocratique du Congo et au Congo-Brazzaville.

Selon un communiqué datant du 26 juin dernier, c'est à Kinshasa qu'a eu lieu la signature d'un protocole d'accord entre Trace et l'OPEC pour accompagner le lancement de Trace Academia : une nouvelle plateforme en ligne gratuite de formation professionnelle avec un focus tout particulier sur la formation des entrepreneurs.

Déjà lancée en Afrique anglophone, Trace Academia est une application d'apprentissage en ligne, ludique et gratuite éditée par le groupe Trace ; déjà implanté en RDC depuis plus de 10 ans avec ses chaînes de télévision et ses radios musicales et leaders auprès des jeunes.

Trace Academia donne gratuitement accès à des formations pour des compétences humaines et techniques liées à l'entrepreneuriat, aux métiers et aux « soft skills ». Son lancement en RDC est prévu d'ici fin 2021.

Le protocole signé par M. Ezéchiel Biduaya (DGA de l'OPEC), M. Olivier Laouchez (PDG et Co-Fondateur du Groupe Trace) et Mme Gloria Fataki (DG de Trace Congo) a pour objet d'accélérer le développement de la production en RDC de formations en ligne pour devenir entrepreneurs en RDC. Ces formations seront accessibles sur la plateforme Trace Academia.

En 2020, seulement 7 500 nouvelles entreprises ont été créées en RDC et l'OPEC s'est fixé pour objectif de multiplier ce chiffre par 10 dans les 5 prochaines années. Un tel objectif ne peut être atteint que si une nouvelle génération de congolais est formée à l'entrepreneuriat et aux métiers d'avenir. La signature du protocole s'est faite notamment en présence des représentants et des conseillers du Président de la République et de la Ministre de la formation professionnelle.

Pour ceux qui ne le savent pas, Trace est une plateforme globale dédiée aux cultures afro-urbaines et à la réussite des jeunes. Trace édite 27 chaînes de télévision, une centaine de radios, des services digitaux et mobiles qui sont utilisés par 350 millions de fans dans 180 pays, notamment en Afrique, en France, dans la Caraïbe et l'Océan Indien, au Brésil, en Angleterre et en Amérique du Nord.

Tandis que l'OPEC est un établissement public, un organe technique du Gouvernement Congolais en matière de Petites et Moyennes Entreprises, (PME) dont la mission a une vocation nationale. Cet office est placé sous la tutelle du Ministre ayant en charge l'entreprenariat et les PME. L'OPEC dispose de connaissances et de savoir-faire spécifiques dans le domaine de l'entreprenariat et de l'accompagnement PME.