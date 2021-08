Ile Maurice: MMM - Création d'une commission sur le développement durable

Le bureau politique du Mouvement militant mauricien (MMM) a voté la création d'une commission sur le développement durable lors de sa réunion du lundi 2 août. L'information émane du parti, ce mardi.

Cette commission sera présidée par Avinaash Munohur et aura pour membres Joanna Bérenger, Daniella Bastien et Nabil Moolna. Le président de la commission a déclaré : «Mes camarades et moi sommes très heureux de cette nouvelle, et tenons à remercier le parti pour la confiance placée en nous.

L'objectif premier de la commission sera d'être un espace d'idées et de propositions qui donnera un sens renouvelé à la notion de développement durable. Nous sentons bien qu'il y a une immense attente de la population, et des jeunes en particulier, autour des différents enjeux liés au réchauffement climatique et au renouveau socio-économique. Le travail démarre tout de suite, et nous sommes très heureux de pouvoir bientôt vous présenter nos premiers travaux.»