Ile Maurice: Cour d'investigation du Wakashio - Khemraj Servansing pris par d'autres engagements

Le tout juste ex-commissaire de police (CP), Khemraj Servansing, devait être auditionné ce mardi 3 août par la cour d'investigation qui enquête sur le MV Wakashio. Il avait présidé les réunions de crise les 25 et 26 juillet 2020, après le naufrage, comme l'a fait remarquer le président de la cour, Abdurafeek Hamuth.

Le commissaire, qui a cédé sa place à Anil Kumar Dip aujourd'hui, a, du coup, envoyé une lettre pour dire qu'il était pris par d'autres engagements. L'ancien Puisne Judge a expliqué qu'il fallait le convoquer en tant qu'ex-CP.

Pour la séance du jour, Rajiv Lochan, Officer in Charge de la NCG Commando Unit (MARCOS), a éclairé la cour sur son fonctionnement lors des interventions. L'Indien, qui a pris ses fonction en octobre 2020, après Le naufrage du MV Wakashio, explique que l'unité est tributaire des hélicoptères du Police Helicopter Squadron (PHS) pour des interventions en mer. «Nous avons une équipe en standby. Cela nous prend 5-10 minutes pour se rendre au PHS. Ensuite tout dépendra des hélicoptères et des pilotes. They have different kind of readiness.»