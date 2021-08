Congo-Brazzaville: Musique - Djoson Philosophe en concert à Pointe-Noire

L'annonce du concert a été faite par l'artiste-musicien congolais et son orchestre Super nkolo mboka, lors de la présentation officielle, le 31 juillet, de l'album « Multicolor » dans la ville océane.

C'est un spectacle haut en couleur que réservent Djoson Philosophe et son orchestre Super nkolo mboka. Portant le nom éponyme de son dernier album « Multicolor », ce concert se veut un véritable cocktail de bonne humeur. « Comme son nom l'indique, Multicolor sera un concert qui mettra en association différentes sortes de styles musicaux tels que: le folklore; le Ndombolo; la rumba congolaise; la samba brésilienne et la salsa cubaine », a précisé l'artiste.

Prévu en début septembre à l'Institut français du Congo de Pointe-Noire, ce concert est aussi une manière pour Djoson Philosophe de renouer avec le public ponténégrin qui s'est toujours plaint de l'absence des artistes brazzavillois sur ses terres. « La conférence de presse m'a permis d'écouter les doléances des mélomanes et autres acteurs du monde musical qui nous accompagnent. J'ai pris note et je ferai de mon mieux pour être de plus en plus présent à Pointe-Noire, en vue de promouvoir mon travail et le faire profiter au public qui s'y trouve », a-t-il confié.

Par ailleurs, l'artiste a profité de son séjour à Pointe-Noire pour y présenter officiellement son album « Multicolor », sorti l'an dernier à Brazzaville. La cérémonie a eu lieu en présence des chroniqueurs culturels, médias, mécènes et quelques mélomanes qui avaient réservé à Djoson Philosophe et toute son équipe un accueil chaleureux. « Je dis tout simplement "grand merci" à la presse ponténégrine pour son accompagnement et sa mobilisation, lors de mon séjour à Pointe-Noire. A mes collègues artistes, merci de votre présence pour cette cause qui nous est tous commune. Et aux mécènes, continuez de soutenir la musique congolaise car le talent y est. Le rendez-vous est pris pour septembre, avec le spectacle Multicolor ! », a-t-il déclaré.

Fruit du métissage musical et culturel du Congo et d'ailleurs, « Multicolor » est un agencement de différentes sonorités autour d'une suite de thématiques tant pour le plaisir que pour l'éducation du public. Il puise en partie sa beauté dans l'immense patrimoine musical des deux Congo, afin de se démarquer de ce qui se fait déjà dans cet univers, et également se rendre accessible à d'autres cultures. L'album compte douze titres, au nombre desquels : Hola hola; To bina; envoûtement; Rumba na piste; Efandza nteke; salsa del Congo; pêcheur mundele...