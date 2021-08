Congo-Brazzaville: Football-Transferts - Youssouf Mulumbu et Patou Kabangu renforcent Lupopo

Ce transfert défraie l'actualité du football au pays. Formé au Paris-Saint-Germain et pensionnaire de la Premier League anglaise pendant plusieurs années, Youssouf Mulumbu, libre depuis la résiliation de son contrat avec Kilmarnock en Ecosse, vient de signer avec le FC Saint-Eloi Lupopo de Lubumbashi. Une première dans l'histoire du football congolaise. A 34 ans, l'ancien capitaine des Léopards de la République démocratique du Congo va pour la première fois évoluer dans un club de son pays où il est né.

Sur son compte twitter, l'ancien joueur de West Bromwich Albion et de Norwich City a des mots forts et émouvants : « Quand le choix du Congo s'est présenté, le cœur a toujours parlé. Depuis cette première avec les A chez les Léopards, en passant par mes engagements jusqu'aux futurs défis, l'amour et la passion du Congo, de son développement, sa valorisation, sa promotion, a toujours primé. Je suis convaincu que parfois les choix du cœur sont les meilleurs et je suis convaincu que notre jeunesse, notre pays, notre sport a besoin de cela et qu'il est possible de participer, en toute humilité, au rayonnement du pays par le sport et particulièrement par le football ». Selon le contrat, il va jouer une saison et la deuxième année, il fera office de manager du club actuellement dirigé par le gouverneur de la province du Haut Katanga, Jacques Kyabula.

Outre Mulumbu, le FC Saint-Eloi Lupopo s'est pourvu d'un autre vétéran expérimenté, Patou Kabangu Mulota (35 ans) qui a fait l'essentiel de sa carrière de footballeur au TP Mazembe, avec quelques passages à Anderlecht de Belgique, Al Ahli SC de Qatar et au Daring Club Motema Pembe de Kinshasa. Les deux joueurs retrouvent au sein du club le gardien de but international Ley Matampi Vumi, arrivé en août et qui a prolongé jusqu'en 2022.