Congo-Kinshasa: Mercato - Franck Dumas remplace Mihayo au poste d'entraîneur de Mazembe

Le TP Mazembe procède au changement de son banc avec l'arrivée du Français Franck Dumas accompagné de son assistant algérien.

La rumeur persistance de sa venue au club de Lubumbashi de ces derniers jours s'est enfin concrétisée. Le technicien français Frank Dumas (53 ans) a quitté son poste d'entraîneur du CR Belouizdad en Algérie pour occuper désormais le banc du Tout-Puissant Mazembe. Accompagné de son assistant algérien Slimane Raho, Il s'engage pour deux saisons. Ancien footballeur professionnel à Caen, Monaco, Newcastle (Angleterre), Olympique de Marseille et Lens entre 1987 et 2004, Franck Dumas s'est reconverti en entraîneur de football en 2005.

Et il a dirigé des clubs comme Caen où il a été joueur, Arles-Avignon en France, avant de tenter l'aventure africaine à partir de 2014. Il a commencé par le Maghreb où il a entraîné Maghreb de Fès au Maroc, avant d'être le sélectionneur de la Guinée Equatoriale de 2017 à 2018. Ensuite, Franck Dumas a conduit la JS Kabylie, CA Bordj Bou Arreridj et CR Belouizdad en Algérie. Il a été champion d'Algérie avec CR Belouizdad après l'arrêt du championnat à cause de la pandémie de covid-19.

Selon la direction de communication du club noir et blanc de Lubumbashi, le technicien français prend donc la direction du staff technique de Mazembe, en remplaçant de fait un enfant de la maison qui a été joueur et ensuite entraîneur à Mazembe, Pamphile Mihayo Kazembe (44 ans), surnommé « Baba ». Ce dernier a été nommé directeur technique par le président sponsor du Club Moise Katumbi Chapwe. L'on rapporte qu'il aurait refusé le poste d'entraîneur lui proposé par la direction de V.Club qui n'a pas encore d'entraineur principal depuis le départ de Florent Ibenge à Renaissance sportive de Berkane.

Mihayo, fait-on savoir, va superviser les écoles de formation de la famille Mazembe, notamment Football Moise Katumbi et Katumbi Football Academy, ainsi que les clubs tels FC Corbeaux, FC Ngwena, FC Ecofoot Moise Katumbi, CS Don Bosco et aussi le TP Mazembe. Vainqueur de la Coupe de la Confédération en 2017 avec Mazembe comme entraîneur, Pamphile Mihayo a été de la partie en tant que joueur lors du sacre de Mazembe en Ligue des champions en 2009 et 2010. Les derniers résultats du club n'ont pas été probants et la direction a donc pris l'option de le replacer comme directeur technique.