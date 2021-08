Cote d'Ivoire: Bangolo - Serey Doh Célestin met sous tension Petit-Pin

Les populations et cadres de Petit-Pin, un village de la sous-préfecture de Bangolo, se sont retrouvés le 31 juillet 2021, dans ledit village, à l'effet de célébrer sa connexion au réseau électrique national. C'était en présence du Secrétaire d'État auprès du ministre des Transports, chargé des Affaires maritimes, Dr Serey Doh Célestin et du préfet du département de Bangolo, Cherif Brahima.

Serey Doh Célestin, président de la fête de la lumière à Petit-Pin, a salué les actions et les projets du gouvernement et du Président Alassane Ouattara. Il a invité les populations à non seulement faire confiance au Chef de l'État mais aussi à rechercher et à cultiver l'harmonie et le dialogue, gages de paix et de développement pour la Côte d'Ivoire.

« La fête de la lumière est une fête de la cohésion sociale et de la paix car l'électricité apporte le développement et améliore les conditions de vie, aboutissement concret des aspirations des populations », a indiqué le Secrétaire d'État, par ailleurs président du Conseil régional du Guémon.

Il a relevé les actions du Président de la République en matière d'électrification rurale dans le département. Ainsi, il a déclaré que presque tous les villages du département sont déjà électrifiés. « Nous célébrons la fête de la lumière mais également l'unité des enfants de Bangolo. Nous sommes condamnés à vivre ensemble. Nous avons la même histoire et le même destin », a poursuivi Serey Doh Célestin.

Il a rendu hommage aux autorités préfectorales qui accompagnent le projet d'électrification des villages. « Le travail d'aujourd'hui s'inscrit dans la continuité de celui qui a été fait par nos devanciers. C'est le travail de génération en génération qui continue aujourd'hui. Le Président Alassane Ouattara, c'est le concret et non le virtuel », a lancé le président du Conseil régional du Guémon. Avant de faire savoir que tous les engagements pris par le Président en matière d'électrification seront respectés. « Le Président Alassane Ouattara est un homme de parole. Il tient toujours ses promesses », a-t-il indiqué.

À l'en croire, la mobilisation du jour montre l'adhésion de Petit-Pin à la politique de réconciliation prônée par le Chef de l'Etat, et surtout l'amour pour le pays et la cohésion sociale. « La lumière est la vie, l'amour et l'espoir pour le développement de Petit-Pin », a expliqué Serey Doh Célestin.

Aimé Guiri et Doly Emmanuel respectivement président du comité d'organisation et président des cadres de Bangolo se sont réjouis de la présence massive des populations à cette célébration. L'ancien maire de Bangolo, Aimé Guiri, a exprimé sa reconnaissance au Chef de l'État pour l'électrification du village de Petit-Pin.

Pour terminer, il a formulé des doléances qui s'articulent autour de cinq points. Il s'agit, entre autres, de la construction de trois nouvelles classes plus bureau du directeur et des latrines, celle d'un foyer des jeunes qui portera le nom du président du Conseil régional du Guémon et la réhabilitation de trois classes existantes.

L'honorable Guehi Gouhignon Ignace dit Tehe Lenasse, député Eds de Bangolo, a pour sa part salué l'électrification du village.