Cote d'Ivoire: Urbanisation, construction et habitat - Les journalistes formés sur les réformes législatives et réglementaires du secteur

« Nous avons noté que des incompréhensions entre nous et les populations, voire entre les journalistes et nous venaient souvent de la méconnaissance des règles, des textes et des procédures. La principale cause de la désinformation est la méconnaissance, l'ignorance des règles, des principes. » C'est en ces termes que le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Koné, a situé l'enjeu de cet atelier de formation à l'intention des journalistes qui s'est déroulé le lundi 2 août 2021, Azalaï hôtel, sis à Abidjan-Marcory. Dont le thème est : « Les réformes législatives et règlementaires pour un meilleur encadrement des secteurs de l'urbanisme, de la construction et de l'habitat ».

Lors de ces échanges, le ministre Bruno Koné a présenté les missions prioritaires que s'est fixées ledit ministère. Il s'agit de réduire les tracasseries dont les usagers sont l'objet, disposer d'outils de planification et de gestion urbaine en vue d'offrir aux populations des services de qualité et de mieux maîtriser l'expansion de nos vies, moderniser, sécuriser, et simplifier les démarches et la production des actes administratifs du foncier de l'urbanisme et de la construction.

Il faut travailler au renforcement de l'intégrité juridique de l'Acd pour en faire définitivement un élément de sécurisation des transactions en matière foncière, et redynamiser le secteur de l'habitat et de réaliser le programme présidentiel en ce qui concerne les logements sociaux.

« L'objectif du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme est d'offrir aux usagers des services simples et sécurisés tout en veillant à ce que les populations vivent dans un cadre décent, assaini, mieux structuré et résilient », a indiqué M. Bruno Koné.

Un tel objectif nécessite des réformes législatives et réglementaires adaptées, ce d'autant plus que l'on fait face à une démographie galopante et à des attentes légitimes de plus en plus fortes des usagers.

Concernant les réformes, plusieurs actions ont été menées. Il s'agit, entre autres, de l'adoption et la promulgation de la loi du 14 août 2020 instituant le code de l'urbanisme et du foncier urbain qui a pour objet d'organiser les matières relevant de l'accès à la propriété foncière et de la planification urbaine ; du décret du 13 mars 2019 instituant le référentiel juridique et uni-national qui permet d'harmoniser sur l'ensemble du territoire national et pour les acteurs, les travaux de polygraphies et de cartographies ; du décret du 13 mars 2019 relatif à l'identifiant unique des parcelles de Côte d'Ivoire quelle que soit sa nature juridique, etc.

A l'issue de cet atelier, le ministre Bruno Koné a exhorté les journalistes à informer correctement les populations sur les réformes entreprises par le gouvernement dans le secteur de l'habitat.

Ange Kumassi (Stagiaire)