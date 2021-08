Sénégal: Inventions et créativité - Quand les jeunes participent à l'effort de lutte contre la Covid-19

S'inspirant des nouvelles technologies de l'information et de la communication, des jeunes ne cessent de démontrer au public leurs talents dans le domaine de l'innovation et de la créativité pour participer au développement de leur pays. C'est dans ce cadre que des jeunes étudiants, membre de l'association Ngirwi Sa, ont procédé à la conception et au développement d'une cabine de désinfection. Dans ce contexte de pandémie du coronavirus, cette dernière permettrait aux acteurs économiques et aux populations de pouvoir mener leurs activités en toute quiétude.

La jeunesse sénégalaise est à fond dans l'entreprenariat ces dernières années. En effet, s'inspirant des nouvelles technologies de l'information et de la communication, des jeunes ne cessent de démontrer au public leurs talents dans le domaine de l'innovation et de la créativité pour participer au développement de leur pays. C'est dans cette dynamique que des jeunes issus d'écoles de formation de Dakar notamment l'Ecole Supérieure Polytechnique, la Faculté de Médecine de Pharmacie et d'Odontologie de l'UCAD se sont beaucoup investis dans l'invention et la création d'objets qui sont d'une grande importance dans le vécu quotidien des populations.

Pour apporter leur contribution à la lutte contre la pandémie du coronavirus, ils ont procédé à la conception et au développement d'une cabine de désinfection. Cette dernière permettrait aux acteurs économiques et aux populations de pouvoir mener leurs activités en toute quiétude tout en ayant à l'esprit les consignes des autorités sanitaires. «Nous avons pensé durant cette pandémie que nous jeunes africains devrions faire quelque chose. C'est dans cet esprit que nous sous sommes regroupés en association à Ngirwi où nous sommes au nombre de 14. Nous avons eu cette idée de mettre en place cette cabine désinfectante qui a pour but de désinfecter les personnes afin de limiter la propagation du coronavirus. Cette cabine a une hauteur de 2,20 mètres. Elle est commandée par un système électronique. Il y a un capteur à l'entrée qui fait qu'une personne qui entre dans la cabine fait actionner la pompe et celle-ci à son tour va faire passer de l'eau dans le système hydraulique. Une personne qui se fait désinfecter dans cette cabine c'est tout son corps, de la tête au pied qui s'est désinfecté», explique Banafay Baladji Romeo étudiant en gestion des systèmes industriels à l'école polytechnique de Dakar.

Pour réaliser cette machine qui coûte 1 200 000 francs Cfa, ces jeunes ont uni leurs forces avec l'appui de leurs parents et amis. Par ailleurs, ces jeunes déplorent le fait de n'avoir reçu aucun financement venant des institutions mises en place par l'Etat du Sénégal pour accompagner l'entreprenariat des jeunes. «Pour la recherche et le développement, nos investissements ont été évalués à 1 million de Fcfa. Tout cela grâce aux fonds propres. Nous avons déposé des courriers au niveau de tous les ministères mais en vain. Nous avons aussi contacté l'Anpej et la délégation à l'entreprenariat rapide des jeunes et des femmes (Der) depuis plusieurs mois maintenant, mais toujours pas de réponses», a fait savoir Charles Babacar Gueye, étudiant en master 2 de comptabilité, contrôle et audit à l'école supérieure polytechnique de Dakar.

Au-delà de cette crise de la Covid-19, ces cabines de désinfection resteront des produits indispensables à bon nombre de structures afin de garantir une hygiène de tous les jours. «Notre objectif, c'est de faire bénéficier de ces cabines aux éco-fermes qui sont dans les milieux reculés du pays. On est également ouvert à d'autres structures de la place qui auront potentiellement besoin d'un tel système», souligne-t-il.