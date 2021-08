Sénégal: Situation du jour de la pandémie - 09 décès, 63 cas graves, 504 nouvelles contaminations

La situation journalière de la pandémie dans le pays, rapportée par les services du ministère de la Santé et de l'Action sociale, fait état de 9 morts liés à la Covid-19, lors des dernières 24h. Au même moment, 63 patients luttent contre la mort dans les services de réanimation.

Le bulletin de ce jour, mardi 3 août 2021, indique que sur un total de 2723 tests réalisés sur l'ensemble du territoire, 504 sont revenus positifs au Covid-19. Parmi ces diagnostiqués positifs, 460 sont issus de la transmission communautaire, 42 sont des cas contact suivis par les services sanitaires, et 2 ont été importé à partir de l'AIBD.

La région de Dakar caracole toujours en tête en termes d'infection au virus. Elle enregistre à elle seule 248 des cas détectés, répartis comme suit : 132 dans le département de Dakar, 77 à Rufisque, 21 à Keur-Massar, 16 à Pikine et enfin 02 à Guédiawaye.

Les autres ont été détectés à Saint Louis (63), Thiès (34), Touba (18), Tivaoune (17), Kaolack (10), Ziguinchor et Mboro (09), Bignona et Keur Momar Sarr (08), Kolda et Matam (06), Sédhiou (05), Kanel, Koumpétoum et Pire (03), Darou Mousty (02) et enfin Goudomp, Fatick, Khombole, Louga, Mbour, Oussouye, Pout et Tamba (01).