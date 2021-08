Ile Maurice: Covid-19 - BPS et Notre Dame du Refuge fermés deux jours

Une élève du collège Bon et Perpétuel Secours (BPS) de Beau-Bassin a été testée positive au Covid-19. La nouvelle est tombée ce mardi 3 août à 18 heures. Les dispositions sont prises pour informer le personnel du collège et les parents, explique le Sedec. Une désinfection totale sera effectuée au collège par l'équipe Sanitaire du Ministère de la santé demain et jeudi. Les classes reprendront ce vendredi 6 août.

L'école Notre Dame du Refuge à New Grove sera aussi fermée demain et jeudi. Un élève de cet établissement a été testé positif. La nouvelle est également tombée ce mardi 3 août. Une désinfection totale sera effectuée à l'école par l'équipe sanitaire du ministère de la santé demain et jeudi. Les classes reprendront ce vendredi 6 août.