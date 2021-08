Madagascar: Destination Boeny - Aqualand Park, un produit phare de la région

« Nous prévoyons de réinvestir d'ici deux ans si la situation économique post-Covid revient à la normale », dixit Jean Randriamilantomanana, le gérant d'Aqualand Park.

On enregistre près de 150 visiteurs par jour, depuis la réouverture de ce parc aquatique, il y a quelques mois.

La Cité des Fleurs reste la destination la plus prisée par les touristes surtout nationaux. Outre les sites balnéaires et le bord de mer très animés tous les soirs, qui font sa réputation, Aqualand Park constitue également un produit phare qui incite les vacanciers à choisir la région Boeny. Il s'agit du premier parc aquatique à Madagascar, il est localisé à 7 km du centre-ville de Mahajanga, sur la route de l'aéroport d'Amborovy. Ce centre d'attraction s'étend sur une superficie de 10.000 m². Une grande partie du terrain est aménagée avec des toboggans de différentes tailles permettant à chacun de faire des glissades dans des piscines, et ce, au grand bonheur des petits et des grands.

Près de 150 visiteurs par jour. « Ouvert au grand public depuis 2017, ce site n'a pas été épargné par la crise sanitaire liée à la Covid-19. Notre saison haute coïncide avec la période des vacances. Cette année, les vacances de Pâques étaient un fiasco, si l'an dernier, on a pu couvrir le seuil de rentabilité. Depuis notre réouverture, on enregistre actuellement près de 150 visiteurs par jour contre plus de 500 visiteurs par jour pendant la période normale. Ils sont composés en grande partie par des vacanciers en provenance de la capitale », a expliqué Jean Randriamilantomanana, le gérant d'Aqualand Park, lors de sa rencontre avec la presse. Il faut savoir que le respect de l'hygiène et les mesures sanitaires constituent une des principales préoccupations des promoteurs de ce parc aquatique. « Nous avons réalisé un forage de plus de 40 m de profondeur afin d'alimenter en eau toutes les piscines. Ce qui a permis également d'approvisionner, en eau potable, les habitants riverains du site dans le quartier d'Amborovy », a-t-il poursuivi.

Réinvestir d'ici deux ans. Par ailleurs, ces promoteurs prévoient de réinvestir d'ici deux ans en apportant d'autres innovations si la situation économique post-Covid le permet, selon leurs dires. Ils ont maintenu le prix d'accès au parc compte tenu de la faiblesse du pouvoir d'achat de la population. Il est à noter que toutes les structures et les matériaux installés dans ce parc aquatique, verdoyant et luxuriant, répondent bien aux normes internationales. Des touristes nationaux venus en groupe ou en famille sont ses principaux clients. Aqualand Park devient ainsi un site incontournable pour tous ceux qui choisissent la destination Boeny.