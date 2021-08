Madagascar: Tourisme - Un complexe hôtelier Pietra inauguré à Fianarantsoa

Le Groupe IGP (International Gastronomy Pizza) poursuit son développement, malgré la crise de Covid-19. En inaugurant son nouveau complexe hôtelier, cette firme malgache prouve qu'il est possible d'avancer et qu'il faut se préparer à la relance.

C'était le samedi 31 juillet dernier. Le Groupe IGP a inauguré le complexe Pietra Hôtel Fianarantsoa, en présence des autorités publiques, parmi lesquelles figuraient la ministre de la Communication et de la Culture, le gouverneur et le maire de la ville de Fianarantsoa, ainsi que le directeur régional du Tourisme, du Transport et de la Météorologie. Lors de la présentation du complexe, le PDG du Groupe IGP, Ambinintsoa Arson Randrianaivo plus connu sous son pseudonyme Chef Mbinina, a mis en avant les prestations du nouveau site. « Pietra Fianarantsoa présente 73 chambres réparties en 4 catégories, allant des suites VIP, des chambres 1ère, 2e et 3e catégorie, au dortoir pour chauffeur guide. Une chambre est également dédiée aux personnes à mobilité réduite.

Le complexe dispose également d'un restaurant gastronomique avec 75 couverts, d'un bar, d'une salle VIP et d'un business center. En outre, elle propose 4 salles de séminaire, de réunion, de fête et de mariage, pouvant accueillir jusqu'à 400 personnes. Une piscine avec grand et petit bain est également disponible, avec un moniteur agréé et un snack bar à proximité », a-t-il indiqué. Selon la présentation, le complexe dispose également d'un SPA avec hammam, d'une salle de fitness et d'une salle de massage ; des boutiques spécialisées dont l'une présente les produits de la Chocolaterie Robert ; ainsi que deux grands parkings sécurisés. Pour sa part, la directrice du complexe hôtelier Pietra Fianarantsoa a affirmé qu'à l'ère du développement digital, le Groupe IGP a prévu une connexion wifi fluide dans tout le complexe.

Perspectives. Certes, le Groupe IGP se montre déjà prêt pour la grande relance des activités du secteur du tourisme, en misant à Fianarantsoa où passent les touristes intéressés par le Grand Sud de Madagascar. « C'est pour cette raison que le complexe se trouve sur les bords de la RN7. Pour être digne d'un niveau international, les 25 membres du personnel titulaires seront renforcés par des étudiants d'Havila School, en lors des week-ends, des fête et des grandes vacances, grâce à un partenariat entre les deux entités », ont déclaré les initiateurs du projet.

À noter que ce complexe est le deuxième hôtel de la chaîne hôtelière Pietra, après celui d'Analakely inauguré en 2017. Selon le PDG du Groupe, d'autres hôtels Pietra vont voir le jour dans d'autres zones touristiques. Bref, cette société continue de miser sur le tourisme, malgré le contexte très difficile et les incertitudes liées à la fermeture des frontières.