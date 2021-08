Madagascar: Antananarivo - Des ateliers de musique gratuits proposés par la CUA

Les premiers cours de musique ont débuté cette semaine au Tranompokonolona Analakely. (Photo : Princy)

Pour apprendre à chanter ou à jouer d'un instrument de musique, des cours gratuits sont proposés par la Commune Urbaine d'Antananarivo jusqu'en septembre au Tranompokonolona Analakely, en partenariat avec le Centre académique de musique.

Les cours de chant et de musique proposés par le Centre Académique de Musique et la CUA sont accessibles au public depuis hier 03 août 2021, jusqu'au 09 septembre 2021, toutes les semaines du mardi au jeudi. Les personnes qui souhaitent y participer doivent s'inscrire au préalable auprès de la direction des arts, culture et vie communautaire de la CUA ou bien au Centre académique de musique Ankadivato. À noter qu'il n'y a pas de frais d'inscription et que les enfants de plus de cinq ans et demi peuvent assister aux cours.

Pour tous les profils. Que vous souhaitiez vous initier au piano, au saxophone, au chant ou à la guitare, c'est peut-être le moment de profiter des cours d'initiation gratuits. Avec les ateliers de musique qui se tiendront au Tranompokonolona Analakely durant un mois et quelques jours, la CUA permet à tous les enfants de la Capitale d'apprendre la musique avant la prochaine rentrée scolaire. Avec ou sans instrument, les participants seront accueillis par leurs professeurs de musique à chaque atelier, de 14h30 à 16h30, soit deux heures de cours par jour. Il s'agit là d'une aubaine pour les parents, qui durant les périodes de vacances, n'ont pas tous la possibilité d'offrir des cours de musique ou d'autres activités extrascolaires à leurs enfants.

Il convient également de préciser que les participants ne sont pas tenus de suivre tous les cours, même s'il est préférable d'être assidu pour un meilleur suivi. Ainsi, ceux qui se sont inscrits ont parfaitement le droit de choisir les dates qui leur conviennent parmi celles proposées. Les cours ont déjà commencé hier, mais il n'est pas encore tard pour ceux qui souhaitent profiter de cette proposition de la Commune Urbaine d'Antananarivo.