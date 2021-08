Ile Maurice: Météo - Maurice et Rodrigues sous la menace des houles de 4 mètres

Les houles australes influenceront les côtes de l'Ouest et du Sud. Un avertissement de fortes houles a été émis hier et entre en vigueur dès la mi-journée aujourd'hui. Des houles de quatre mètres influenceront la région en haute mer à Maurice et Rodrigues, plus particulièrement lors de la marée haute. Par ailleurs, le thermomètre est descendu au plus bas dans la nuit de lundi et mardi. Il a fait 8 degrés Celsius à Ferret, dans la région de Mapou.

Il fera entre 14 et 16 degrés Celsius, et il n'est pas exclu que cela descende davantage.