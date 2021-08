Erythrée: Transformer les communautés par l'alphabétisation

"L'éducation est l'arme la plus puissante que vous puissiez utiliser pour changer le monde", a déclaré un jour l'ancien président sud-africain Nelson Mandela, l'un des plus grands dirigeants de notre époque et reconnu par les Nations Unies comme un champion de la paix et de la réconciliation.

Si l'éducation comporte de nombreuses dimensions, l'une des plus fondamentales est l'alphabétisation.

Définie comme la capacité de lire et d'écrire à un niveau de base, l'alphabétisation est importante pour plusieurs raisons : elle soutient la croissance économique et est essentielle au développement durable, car elle renforce l'autonomie des personnes, leur permet de participer pleinement à la société et contribue à améliorer leurs moyens de subsistance.

Notamment, la promotion de l'alphabétisation fait partie intégrante de l'Agenda 2030 de l'ONU pour le développement durable et de l'Agenda 2063 de l'Union africaine.

Enfin, l'alphabétisation est un droit humain fondamental et un mécanisme permettant de réaliser de nombreux autres droits.

Cependant, malgré la large signification de l'alphabétisation, et bien que des progrès considérables aient été réalisés dans l'augmentation des taux d'alphabétisation dans le monde au cours des dernières décennies, l'analphabétisme reste un défi mondial.

Malheureusement, des millions de personnes dans le monde ne possèdent toujours pas les compétences de base en matière d'alphabétisation, la majorité étant des femmes, des filles et des personnes issues de communautés pauvres et marginalisées. Selon l'UNESCO, l'analphabétisme est plus important dans certaines régions d'Afrique subsaharienne et d'Asie du Sud. Il y a cinquante ans, près d'un quart des jeunes dans le monde ne possédaient pas de compétences de base en matière d'alphabétisation, contre moins de 10 % en 2016.

Cependant, les données de l'Institut de statistique de l'UNESCO (ISU) montrent que 750 millions d'adultes - dont deux tiers de femmes - ne possèdent toujours pas de compétences de base en lecture et en écriture, selon les dernières données disponibles pour 2016. Environ 102 millions de la population analphabète étaient âgés de 15 à 24 ans.

Le taux mondial d'alphabétisation des adultes était de 86 % en 2016, tandis que le taux d'alphabétisation des jeunes était de 91 %. En Afrique subsaharienne, le taux d'alphabétisation des adultes s'élevait à 65 % en 2016, contre 52 % en 1990, tandis que celui des jeunes était de 75 %, contre 65 % en 1990.

En Érythrée, un jeune pays en développement d'environ 3,5 millions d'habitants, des progrès constants en matière d'alphabétisation sont à l'origine de transformations positives et contribuent à améliorer les moyens de subsistance.

Pendant des décennies, les taux d'alphabétisation du pays ont été faibles, en particulier chez les filles et les femmes. Cependant, depuis son indépendance en 1993, l'Érythrée a fait d'énormes progrès en matière d'alphabétisation.

Les données de l'Institut de statistique de l'UNESCO pour 2018 indiquent qu'environ 76,6 % des adultes érythréens sont alphabétisés, le taux d'alphabétisation des jeunes (15 - 24 ans) s'élevant à environ 93,3 %. Cela montre un progrès par rapport au taux d'alphabétisation de 52 pour cent des adultes et 77,9 pour cent des jeunes en 2002. Ces chiffres se distinguent positivement dans la région et sur le continent.

Les progrès de l'Érythrée en matière d'alphabétisation des jeunes ont été reconnus par l'UNESCO comme étant parmi les plus importants réalisés dans le monde au cours des 50 dernières années.

Les progrès remarquables de l'Érythrée s'expliquent par un certain nombre de facteurs et sont le résultat d'une approche holistique. Le pays a fait de la promotion de l'éducation et de l'alphabétisation une priorité nationale.

"Pour un pays jeune et relativement petit, l'Érythrée est vraiment dotée de ressources considérables et diversifiées. Elle dispose d'un énorme potentiel dans l'industrie extractive, de riches ressources marines, d'un fort potentiel touristique et d'avantages géographiques. Malgré ces avantages, la politique du gouvernement a toujours été axée sur l'investissement dans le capital humain et la jeunesse, qui constituent notre plus grande ressource", explique Yemane Ghebremeskel, ministre érythréen de l'information, pour expliquer pourquoi l'accent est mis sur la promotion de l'éducation.

Dans tout le pays, des centaines de nouvelles écoles et de centres d'apprentissage ont été construits. Le total national actuel de plus de 2 900 établissements d'enseignement a permis d'accroître la capacité d'accueil, de réduire la surpopulation et d'augmenter le nombre d'inscriptions.

Parallèlement, de nouvelles routes ont été construites, les services de transport public ont été développés et des bicyclettes ont été distribuées, afin de faciliter les déplacements des étudiants et d'élargir ainsi l'accès à l'éducation pour tous.

Éduquer les personnes difficiles à atteindre

L'enseignement de base est obligatoire pour les filles comme pour les garçons, et une loi sur le mariage des enfants a été promulguée, afin de maintenir un plus grand nombre de jeunes à l'école et de contribuer à réduire les disparités historiques massives entre les sexes.

En outre, la politique du pays en matière d'éducation universelle gratuite, qui couvre l'enseignement préprimaire et supérieur, garantit que chacun, indépendamment de son origine, de sa distinction ou de son statut, a la possibilité de s'inscrire à l'école, de s'alphabétiser et de maximiser son potentiel.

Globalement, le nombre d'étudiants inscrits a considérablement augmenté, passant de moins de 250 000 au moment de l'indépendance en 1993, à plus de 750 000 aujourd'hui.

Il est important de noter que l'accent a été mis sur le recrutement, la formation et les systèmes de soutien des enseignants, qui ont contribué à des améliorations essentielles de la qualité. On compte désormais plus de 20 000 enseignants à tous les niveaux de l'enseignement.

En outre, la politique de la langue maternelle de l'Érythrée, qui propose un enseignement dans les différentes langues ethniques du pays, n'a pas seulement contribué à préserver le riche patrimoine et la culture de l'Érythrée. Elle a signifié un accès plus équitable pour tous les groupes ethnolinguistiques et une amélioration de la scolarisation, de la rétention et de la compréhension.

Les populations nomades d'Érythrée et d'autres groupes difficiles à atteindre, traditionnellement les plus marginalisés, continuent d'avoir la possibilité de s'instruire grâce à la création de 65 écoles mobiles et internats dans les zones reculées.

Enfin, les programmes d'éducation de base des adultes et d'amélioration de l'alphabétisation offrent des possibilités d'apprentissage à des adultes qui auraient pu être oubliés par le système. Ces programmes accueillent généralement environ 35 000 personnes par an, avec un nombre croissant de participantes. Les diplômés peuvent poursuivre leur éducation formelle ou trouver un meilleur emploi.

En plus d'améliorer l'alphabétisation des adultes, ces programmes contribuent à réduire les inégalités entre les sexes et à promouvoir l'apprentissage intergénérationnel.

Les progrès constants de l'Érythrée en matière d'alphabétisation, qui contribuent à changer positivement des vies, à élargir les opportunités et à transformer les communautés, sont autant de raisons de se réjouir.

Le Dr Fikrejesus Amahazion est un chercheur en Érythrée. Ses travaux portent sur les droits de l'homme, le développement, la santé et l'économie politique.