Madagascar: Spectacles - Njakatiana et Bodo en « Duo VIP »

Deux grandes figures de la scène musicale, tous les deux représentants également une génération bercée par un romantisme intarissable. Njakatiana et Bodo nous reviennent pour deux concerts inédits de leur part.

INCONTOURNABLES et charmants toujours aussi bien le public à chacune de leur apparition. Njakatiana et Bodo illustrent à eux deux la grâce de la scène musicale nationale depuis respectivement plus de trente ans de carrière maintenant. Véritables icônes de la musique dans les années 90, ils demeurent toujours ainsi parmi les figures de proues du genre variétés malagasy depuis toutes ces années.

C'est ainsi qu'ils retrouvent la fine équipe de Live Prod pour nous proposer une réédition exclusive de son concept « Mifampitantana » présenté au public au palais des Sports et de la Culture Mahamasina en 2018. Intitulé cette fois-ci, « Duo VIP », l'événement se déroulera en deux temps dans un cadre plus chaleureux, mais toujours d'envergure, le CCESCA Antanimena.

Rendez-vous est ainsi donné respectivement les dimanches 5 et 12 septembre à 15h pour deux concerts qui promettent du bon spectacle pour les inconditionnels de ce duo mythique.

Ayant débuté plus ou moins à la même période donc, Njakatiana et Bodo n'ont cessé de nous envoûter aussi bien à travers leurs ballades romantiques, que leurs chansons les plus entraînantes.

Un challenge

De génération en génération, les deux chanteurs continuent donc d'émerveiller et ne sont pas prêts d'arrêter de nous surprendre encore. Avec d'un côté, l'infatigable bourreau des cœurs, Njakatiana et de l'autre la diva de la musique malagasy Bodo donc, le public se plaira sans doute à se laisser envoûter par leur prestation.

D'autant plus que le duo se découvrira plus conquérant que jamais pour retrouver ses fans le temps de ces deux concerts au CCESCA Antanimena. De même, tout en assurant le show, Njakatiana, Bodo et Live Prod se veulent plus que rassurants également vis-à-vis du public, car vu le contexte sanitaire actuel ce sera là un véritable challenge pour eux. « Il nous importe de fédérer à nouveau le public à retrouver les salles de spectacles et de raviver l'amour des mélomanes pour la scène, malgré cette situation. Dans le strict respect des règles sanitaires donc, nous vous invitons tous à partager de bons moments avec nous » souligne Tanteli Ralalarison de Live Prod.

Chaque concert aura également une saveur bien à lui et diffèrera l'un de l'autre pour mieux satisfaire à la fois les fans de Bodo que de Njakatiana. Le 5 septembre donc sera surtout dédié à 70% à Bodo et ses compositions, tandis que le 12 septembre sera dédié à 70% à Njakatiana et ses compositions.

Les deux chanteurs seront à chaque fois présents, mais ils se relayeront ainsi pour sublimer et valoriser chacun leur tour les chansons de l'autre. Marquez vos agendas !