Angola: Le ministre de la Défense déplore la mort de son homologue tanzanien

Luanda — Le ministre de la Défense nationale et des vétérans de la patrie, João Ernesto dos Santos, a exprimé mardi sa « profonde consternation » face au décès de son homologue de la République-Unie de Tanzanie, Elias Kwandikwa, survenu lundi à Dar-es-Salaam. , victime de la maladie.

Dans un message de condoléances, parvenu le même jour à l'ANGOP, le dirigeant a déclaré que le défunt était un dirigeant actif et intrépide, qui s'est très tôt rendu disponible pour la cause du peuple tanzanien dans la préservation de l'indépendance nationale, ayant exercé avec mérite plusieurs postes au sein du Gouvernement central et local.

« En ce moment de douleur et de deuil, au nom du ministère de la Défense nationale et des vétérans de la patrie et en mon nom, je m'incline devant la mémoire du défunt et présente au Gouvernement de la République-Unie de Tanzanie et à la famille endeuillée les condoléances les plus émues pour cet événement malheureux », lit-on dans ce document.